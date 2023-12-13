Госдума ограничила выплату маткапитала для части жителей России

Маткапитал выплатят только в случае, если ребенок будет гражданином РФ по рождению
Получить материнский капитал смогут только те, кто являются гражданами России на момент рождения ребенка. Соответствующий закон был принят в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы.
Теперь получить маткапитал можно только при наличии российского гражданства и условии, что ребенок тоже будет являться гражданином РФ. Уточняется, что жителям новых регионов страны пособие будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
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