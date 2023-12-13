Госдума ограничила выплату маткапитала для части жителей России

Госдума приняла закон о выплате маткапитала только гражданам РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, прогулка, зима, снег в городе, детская коляска, родители с коляской
Маткапитал выплатят только в случае, если ребенок будет гражданином РФ по рождению Фото:

Получить материнский капитал смогут только те, кто являются гражданами России на момент рождения ребенка. Соответствующий закон был принят в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы.

Теперь получить маткапитал можно только при наличии российского гражданства и условии, что ребенок тоже будет являться гражданином РФ. Уточняется, что жителям новых регионов страны пособие будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Получить материнский капитал смогут только те, кто являются гражданами России на момент рождения ребенка. Соответствующий закон был принят в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы. Теперь получить маткапитал можно только при наличии российского гражданства и условии, что ребенок тоже будет являться гражданином РФ. Уточняется, что жителям новых регионов страны пособие будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...