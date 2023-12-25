Миллионы россиян защитили свои данные в интернете от утечек

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«ВКонтакте»: за год более 16 млн пользователей установили двухфакторную защиту

25 декабря 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

«ВКонтакте» регулярно вводит новые инструменты защиты, подчеркнул Рустэм Газизов Фото: Владимир Андреев © URA.RU За 2023 год более 16 миллионов пользователей усилили безопасность своего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» при помощи двухфакторной аутентификации. Об этом рассказал директор по безопасности соцсети Рустэм Газизов. «Забота о безопасности наших пользователей — основной приоритет для „ВКонтакте“. И это не только вопрос технических инноваций, но также и диалога с пользователем. Мы регулярно представляем новые инструменты защиты, рассказываем о видах мошенничества и способах борьбы с ним», — подчеркнул Рустэм Газизов, его слова приводит пресс-служба соцсети. Он подчеркнул, что в 2023 году количество пользователей сервисов VK, которые усилили защиту своего аккаунта, установив двухфакторную аутентификацию, достигло 16 миллионов человек. Двухфакторная аутентификация усиливает безопасность пользователя. Суть заключается в том, что для подтверждения входа пользователь должен ввести отдельный код, который ему будет предоставлен по телефону или SMS. Газизов также рассказал, что этим летом «ВКонтакте» запустила функцию OnePass. Это альтернативный способ быстрого входа в аккаунт без необходимости вводить пароли и проверочные коды. На сегодня возможностью пользуются уже 1,5 миллиона человек. Пользователи также продолжают пользоваться единым аккаунтом для сервисов VK — VK ID. В 2023 году месячная активная аудитория VK ID в России достигла 91 миллионов пользователей, что на 14,6% выше, чем годом ранее. В 2023 году VK продолжила развивать программу по поиску уязвимостей — Bug Bounty. В рамках этой программы сами пользователи могут искать определенные уязвимости в соцсети и уведомлять о них. Всего компания обработала более 1,5 тысячи отчетов за год. Безопасностью также озабочены и другие сервисы и соцсети. В 2023 году «Одноклассники» запустили нейросеть, которая ограничивает общение между киберсталкерами (преследователями) и их жертвами в интернете. Кроме того, с начала года Почта Mail.ru обезопасила от взлома до 1,4 миллиона пользователей с помощью собственной разработанной системы Taneleer. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За 2023 год более 16 миллионов пользователей усилили безопасность своего аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» при помощи двухфакторной аутентификации. Об этом рассказал директор по безопасности соцсети Рустэм Газизов. «Забота о безопасности наших пользователей — основной приоритет для „ВКонтакте“. И это не только вопрос технических инноваций, но также и диалога с пользователем. Мы регулярно представляем новые инструменты защиты, рассказываем о видах мошенничества и способах борьбы с ним», — подчеркнул Рустэм Газизов, его слова приводит пресс-служба соцсети. Он подчеркнул, что в 2023 году количество пользователей сервисов VK, которые усилили защиту своего аккаунта, установив двухфакторную аутентификацию, достигло 16 миллионов человек. Двухфакторная аутентификация усиливает безопасность пользователя. Суть заключается в том, что для подтверждения входа пользователь должен ввести отдельный код, который ему будет предоставлен по телефону или SMS. Газизов также рассказал, что этим летом «ВКонтакте» запустила функцию OnePass. Это альтернативный способ быстрого входа в аккаунт без необходимости вводить пароли и проверочные коды. На сегодня возможностью пользуются уже 1,5 миллиона человек. Пользователи также продолжают пользоваться единым аккаунтом для сервисов VK — VK ID. В 2023 году месячная активная аудитория VK ID в России достигла 91 миллионов пользователей, что на 14,6% выше, чем годом ранее. В 2023 году VK продолжила развивать программу по поиску уязвимостей — Bug Bounty. В рамках этой программы сами пользователи могут искать определенные уязвимости в соцсети и уведомлять о них. Всего компания обработала более 1,5 тысячи отчетов за год. Безопасностью также озабочены и другие сервисы и соцсети. В 2023 году «Одноклассники» запустили нейросеть, которая ограничивает общение между киберсталкерами (преследователями) и их жертвами в интернете. Кроме того, с начала года Почта Mail.ru обезопасила от взлома до 1,4 миллиона пользователей с помощью собственной разработанной системы Taneleer.