Под Краснодаром ФСБ задержала мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

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Против мужчины возбудили уголовное дело за подготовку к госизмене Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Краснодарском крае сотрудники УФСБ задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы безопасности.

«Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали при попытке выезда на территорию Украины мужчину, планировавшего вступить в ряды террористического военизированного объединения и участвовать в действиях против Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС.

Уточняется, что против гражданина возбудили дело по статье о подготовке к государственной измене. Также он подозревается в приготовлении к участию в террористической организации.

Ранее ФСБ задержала мужчину в Кемерово — он планировал воевать на украинской стороне. По данным службы безопасности, он связывался с координатором из Украины. Простив него возбуждено уголовное дело.

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В Краснодарском крае сотрудники УФСБ задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы безопасности. «Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали при попытке выезда на территорию Украины мужчину, планировавшего вступить в ряды террористического военизированного объединения и участвовать в действиях против Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что против гражданина возбудили дело по статье о подготовке к государственной измене. Также он подозревается в приготовлении к участию в террористической организации. Ранее ФСБ задержала мужчину в Кемерово — он планировал воевать на украинской стороне. По данным службы безопасности, он связывался с координатором из Украины. Простив него возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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