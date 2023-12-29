Происшествия Криминал Под Краснодаром ФСБ задержала мужчину, пытавшегося уехать воевать за ВСУ 29 декабря 2023 в 14:05 Размер текста - 17 + Против мужчины возбудили уголовное дело за подготовку к госизмене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Краснодарском крае сотрудники УФСБ задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы безопасности. «Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали при попытке выезда на территорию Украины мужчину, планировавшего вступить в ряды террористического военизированного объединения и участвовать в действиях против Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что против гражданина возбудили дело по статье о подготовке к государственной измене. Также он подозревается в приготовлении к участию в террористической организации. Ранее ФСБ задержала мужчину в Кемерово — он планировал воевать на украинской стороне. По данным службы безопасности, он связывался с координатором из Украины. Простив него возбуждено уголовное дело. В Краснодарском крае сотрудники УФСБ задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления службы безопасности. «Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали при попытке выезда на территорию Украины мужчину, планировавшего вступить в ряды террористического военизированного объединения и участвовать в действиях против Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что против гражданина возбудили дело по статье о подготовке к государственной измене. Также он подозревается в приготовлении к участию в террористической организации. Ранее ФСБ задержала мужчину в Кемерово — он планировал воевать на украинской стороне. По данным службы безопасности, он связывался с координатором из Украины. Простив него возбуждено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям