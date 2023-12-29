Лефортовский суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей
новость из сюжетаБлогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»
Лефортовский суд оштрафовал блогершу Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной «голой» вечеринки. Об этом сообщили в суде, передает корреспондент РИА Новости.
Вечеринка проходила в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». Тогда ряд общественников осудили гостей мероприятия и саму Ивлееву за дресс-код почти без одежды.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.