Суд оштрафовал Ивлееву за организацию «голой вечеринки». Видео

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Лефортовский суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Лефортовский суд оштрафовал блогершу Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной «голой» вечеринки. Об этом сообщили в суде, передает корреспондент РИА Новости.

Вечеринка проходила в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». Тогда ряд общественников осудили гостей мероприятия и саму Ивлееву за дресс-код почти без одежды.

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Лефортовский суд оштрафовал блогершу Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной «голой» вечеринки. Об этом сообщили в суде, передает корреспондент РИА Новости. Вечеринка проходила в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». Тогда ряд общественников осудили гостей мероприятия и саму Ивлееву за дресс-код почти без одежды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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