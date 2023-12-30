Выгодно ли брать отпуск в январе

Адвокат Калинина: отдых в январе невыгоден из-за маленьких отпускных

30 декабря 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

В январе людей ждут 14 выходных дней Фото: Игорь Пантин © URA.RU Брать отпуск в январе невыгодно из-за маленьких отпускных. Об этом рассказала адвокат Ирина Калинина. Новость по теме Как спланировать отпуск в 2024 году «В январе его (отпуск — прим. URA.RU) брать невыгодно. Это месяц с самым меньшим числом рабочих дней, соответственно, и отпускные будут начисляться в малом объеме», — сказала Калинина «Российской газете». Она добавила, что этот месяц и так является «мини-отпускным» из-за большого количества выходных дней. Кроме того, у работников с пятидневной рабочей неделей будет всего 17 рабочих дней. Как сообщили в газете, в январе людей ждут 14 выходных дней. Так, они будут длиться в новогодние каникулы с первое по восьмое число, а также в обычные выходные. Ранее директор по коммуникациям сервиса МТС Travel Сергей Становкин сообщил, что самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году станут июль, август и октябрь. Он также уточнил, что январь и май являются наименее выгодными для отпуска, так как отпускных во время праздничных дней будет меньше.

Брать отпуск в январе невыгодно из-за маленьких отпускных. Об этом рассказала адвокат Ирина Калинина. «В январе его (отпуск — прим. URA.RU) брать невыгодно. Это месяц с самым меньшим числом рабочих дней, соответственно, и отпускные будут начисляться в малом объеме», — сказала Калинина «Российской газете». Она добавила, что этот месяц и так является «мини-отпускным» из-за большого количества выходных дней. Кроме того, у работников с пятидневной рабочей неделей будет всего 17 рабочих дней. Как сообщили в газете, в январе людей ждут 14 выходных дней. Так, они будут длиться в новогодние каникулы с первое по восьмое число, а также в обычные выходные. Ранее директор по коммуникациям сервиса МТС Travel Сергей Становкин сообщил, что самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году станут июль, август и октябрь. Он также уточнил, что январь и май являются наименее выгодными для отпуска, так как отпускных во время праздничных дней будет меньше.