Выгодно ли брать отпуск в январе

Адвокат Калинина: отдых в январе невыгоден из-за маленьких отпускных
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, прогулка, чемодан, отпуск, туристы
В январе людей ждут 14 выходных дней Фото:

Брать отпуск в январе невыгодно из-за маленьких отпускных. Об этом рассказала адвокат Ирина Калинина.

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«В январе его (отпуск — прим. URA.RU) брать невыгодно. Это месяц с самым меньшим числом рабочих дней, соответственно, и отпускные будут начисляться в малом объеме», — сказала Калинина «Российской газете». Она добавила, что этот месяц и так является «мини-отпускным» из-за большого количества выходных дней. Кроме того, у работников с пятидневной рабочей неделей будет всего 17 рабочих дней.

Как сообщили в газете, в январе людей ждут 14 выходных дней. Так, они будут длиться в новогодние каникулы с первое по восьмое число, а также в обычные выходные.

Ранее директор по коммуникациям сервиса МТС Travel Сергей Становкин сообщил, что самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году станут июль, август и октябрь. Он также уточнил, что январь и май являются наименее выгодными для отпуска, так как отпускных во время праздничных дней будет меньше.

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Брать отпуск в январе невыгодно из-за маленьких отпускных. Об этом рассказала адвокат Ирина Калинина. «В январе его (отпуск — прим. URA.RU) брать невыгодно. Это месяц с самым меньшим числом рабочих дней, соответственно, и отпускные будут начисляться в малом объеме», — сказала Калинина «Российской газете». Она добавила, что этот месяц и так является «мини-отпускным» из-за большого количества выходных дней. Кроме того, у работников с пятидневной рабочей неделей будет всего 17 рабочих дней. Как сообщили в газете, в январе людей ждут 14 выходных дней. Так, они будут длиться в новогодние каникулы с первое по восьмое число, а также в обычные выходные. Ранее директор по коммуникациям сервиса МТС Travel Сергей Становкин сообщил, что самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году станут июль, август и октябрь. Он также уточнил, что январь и май являются наименее выгодными для отпуска, так как отпускных во время праздничных дней будет меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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