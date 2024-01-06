Власти РФ станут выделять больше денег на развитие сел

Правительство России намерено увеличить объемы господдержки для развития инфраструктуры в селах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Максимальный размер поддержки от государства для развития сельской местности будет увеличен с двух до трех миллионов рублей. Кроме того, с одного до трех миллионов поднимут минимальный размер субсидии, предоставляемой для благоустройства сел,
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила о подготовке Минсельхозом проекта по развитию сельских населенных пунктов. По ее словам, все планируется реализовать к 2025 году. Также будет выбрано 1800 сел по всей России.
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