Власти РФ станут выделять больше денег на развитие сел

Мишустин подписал указ об увеличении поддержки на развитие сел

06 января 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Господдержку развития сел увеличат с двух до трех миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство России намерено увеличить объемы господдержки для развития инфраструктуры в селах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальный размер поддержки от государства для развития сельской местности будет увеличен с двух до трех миллионов рублей. Кроме того, с одного до трех миллионов поднимут минимальный размер субсидии, предоставляемой для благоустройства сел, говорится в документе. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила о подготовке Минсельхозом проекта по развитию сельских населенных пунктов. По ее словам, все планируется реализовать к 2025 году. Также будет выбрано 1800 сел по всей России.

Правительство России намерено увеличить объемы господдержки для развития инфраструктуры в селах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальный размер поддержки от государства для развития сельской местности будет увеличен с двух до трех миллионов рублей. Кроме того, с одного до трех миллионов поднимут минимальный размер субсидии, предоставляемой для благоустройства сел, говорится в документе. Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила о подготовке Минсельхозом проекта по развитию сельских населенных пунктов. По ее словам, все планируется реализовать к 2025 году. Также будет выбрано 1800 сел по всей России.