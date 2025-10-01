Президент Кавелашвили: Война с Россией привела бы Грузию к катастрофе

Президент Грузии заявил, что война с Россией привела бы страну к катастрофе
Президент Грузии заявил, что война с Россией привела бы страну к катастрофе

Война с Россией из-за Украины привела бы Грузию к национальной катастрофе, заявил президент страны Михаил Кавелашвили. По его словам, Запад требовал от Тбилиси действий, которые противоречили бы жизненно важным интересам грузинского государства.

«Запад требовал от нас войны с Россией, которая противоречила бы нашим жизненно важным национальным интересам. Это закончилось бы теми же последствиями, что и в 2008 году, когда неразумные действия тогдашнего правительства, основанные на доверии к НАТО, привели Грузию к катастрофе», — сказал Кавелашвили для издание Responsible Statecraft. Как напоминает издание, отношения между Грузией и ЕС обострились в 2022 году, когда правительство страны не поддалось давлению Запада и отказалось от введения полного спектра санкций против Москвы и прямой военной помощи Киеву.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что события на Украине, получившие название «майдан», произошли при содействии иностранных спецслужб. Он также отметил, что схожие попытки дестабилизировать ситуацию фиксируются и на территории Грузии, однако руководству страны удается предотвращать развитие подобных сценариев.

