06 января 2024

Собчак и Ивлеева устроили перепалку в telegram-каналах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак надеется, что правоохранительные органы не придут за Анастасией Ивлеевой Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Информация о том, что блогер Анастасия Ивлеева покинула РФ, получена от двух адвокатов, которые занимаются делом рэпера Vacio (Николай Васильев). Об этом заявила журналист Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня» сразу же после сообщений Ивлеевой о том, что она проводит новогодние праздники с семьей в Санкт-Петербурге.

«У нас информация по ее отъезду за границу получена от двух адвокатов, занимающихся делом Vacio. Даже не знаю, радоваться или огорчаться», — говорится в сообщении. Журналист выразила надежду, что «никто ни за кем не придет».

Ранее Собчак заявила, что Ивлеева покинула РФ. Однако блогер опровергла данную информацию. Она сообщила, что в новогодние праздники проводит время с близкими в Санкт-Петербурге, намекая, что Собчак ошибается.

Ивлеева в конце 2023 года устроила скандальную вечеринку в московском клубе Mutabor с дресс-кодом, подразумевающим минимум одежды. После проведения мероприятия у участников начались проблемы с контрактами. Рэпер Vacio был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тысяч рублей, передают «Дни.ру». Звездный адвокат Сергей Жорин сообщил, что давление, которое оказывается на Ивлееву, несопоставимо с ее поступком.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Информация о том, что блогер Анастасия Ивлеева покинула РФ, получена от двух адвокатов, которые занимаются делом рэпера Vacio (Николай Васильев). Об этом заявила журналист Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня» сразу же после сообщений Ивлеевой о том, что она проводит новогодние праздники с семьей в Санкт-Петербурге. «У нас информация по ее отъезду за границу получена от двух адвокатов, занимающихся делом Vacio. Даже не знаю, радоваться или огорчаться», — говорится в сообщении. Журналист выразила надежду, что «никто ни за кем не придет». Ранее Собчак заявила, что Ивлеева покинула РФ. Однако блогер опровергла данную информацию. Она сообщила, что в новогодние праздники проводит время с близкими в Санкт-Петербурге, намекая, что Собчак ошибается. Ивлеева в конце 2023 года устроила скандальную вечеринку в московском клубе Mutabor с дресс-кодом, подразумевающим минимум одежды. После проведения мероприятия у участников начались проблемы с контрактами. Рэпер Vacio был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тысяч рублей, передают «Дни.ру». Звездный адвокат Сергей Жорин сообщил, что давление, которое оказывается на Ивлееву, несопоставимо с ее поступком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...