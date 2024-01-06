Собчак и Ивлеева устроили перепалку в telegram-каналах

06 января 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак надеется, что правоохранительные органы не придут за Анастасией Ивлеевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Информация о том, что блогер Анастасия Ивлеева покинула РФ, получена от двух адвокатов, которые занимаются делом рэпера Vacio (Николай Васильев). Об этом заявила журналист Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня» сразу же после сообщений Ивлеевой о том, что она проводит новогодние праздники с семьей в Санкт-Петербурге. «У нас информация по ее отъезду за границу получена от двух адвокатов, занимающихся делом Vacio. Даже не знаю, радоваться или огорчаться», — говорится в сообщении. Журналист выразила надежду, что «никто ни за кем не придет». Ранее Собчак заявила, что Ивлеева покинула РФ. Однако блогер опровергла данную информацию. Она сообщила, что в новогодние праздники проводит время с близкими в Санкт-Петербурге, намекая, что Собчак ошибается. Ивлеева в конце 2023 года устроила скандальную вечеринку в московском клубе Mutabor с дресс-кодом, подразумевающим минимум одежды. После проведения мероприятия у участников начались проблемы с контрактами. Рэпер Vacio был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тысяч рублей, передают « Дни.ру» . Звездный адвокат Сергей Жорин сообщил, что давление, которое оказывается на Ивлееву, несопоставимо с ее поступком.

Информация о том, что блогер Анастасия Ивлеева покинула РФ, получена от двух адвокатов, которые занимаются делом рэпера Vacio (Николай Васильев). Об этом заявила журналист Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня» сразу же после сообщений Ивлеевой о том, что она проводит новогодние праздники с семьей в Санкт-Петербурге. «У нас информация по ее отъезду за границу получена от двух адвокатов, занимающихся делом Vacio. Даже не знаю, радоваться или огорчаться», — говорится в сообщении. Журналист выразила надежду, что «никто ни за кем не придет». Ранее Собчак заявила, что Ивлеева покинула РФ. Однако блогер опровергла данную информацию. Она сообщила, что в новогодние праздники проводит время с близкими в Санкт-Петербурге, намекая, что Собчак ошибается. Ивлеева в конце 2023 года устроила скандальную вечеринку в московском клубе Mutabor с дресс-кодом, подразумевающим минимум одежды. После проведения мероприятия у участников начались проблемы с контрактами. Рэпер Vacio был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тысяч рублей, передают «Дни.ру». Звездный адвокат Сергей Жорин сообщил, что давление, которое оказывается на Ивлееву, несопоставимо с ее поступком.