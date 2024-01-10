Украинцы распространяют ложное видео с участником СВО из Кировской области

10 января 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Оригинальное видео с бойцом СВО из Кировской области было снято в марте 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Видео с участником спецоперации из Кировской области, который якобы жалуется на упадок боевого духа в рядах ВС РФ, является фейковым. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению недостоверной информации. Ложный ролик начал распространяться в публикациях украинских telegram-каналов. «Военнослужащий из Кировской области рассказал, как обстоят дела на фронте. Он отметил, что многие знакомые уже погибли, энтузиазма у сослуживцев все меньше, а для „хоть какого-то поднятия боевого духа“ приезжал ансамбль», — сообщают авторы таких постов. Однако на самом деле видео, которое украинцы выдают за оригинальное, было снято в марте 2023 года. Его опубликовал фонд «За Вятку». Участник СВО из Кировской области в нем рассказывает, наоборот, о возросшем боевом духе людей. «По прошествии такого немаленького промежутка времени люди уже совсем другие — уже правильно понимают, уже стремятся. Победа любой ценой. Более серьезные, много чему хотят научиться», — говорит он. На то, что ролик был смонтирован, также указывает заметная рассинхронизация видео и звука. По голосу якобы участника СВО со стороны ВС РФ можно узнать украинскую речь.

Видео с участником спецоперации из Кировской области, который якобы жалуется на упадок боевого духа в рядах ВС РФ, является фейковым. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению недостоверной информации. Ложный ролик начал распространяться в публикациях украинских telegram-каналов. «Военнослужащий из Кировской области рассказал, как обстоят дела на фронте. Он отметил, что многие знакомые уже погибли, энтузиазма у сослуживцев все меньше, а для „хоть какого-то поднятия боевого духа“ приезжал ансамбль», — сообщают авторы таких постов. Однако на самом деле видео, которое украинцы выдают за оригинальное, было снято в марте 2023 года. Его опубликовал фонд «За Вятку». Участник СВО из Кировской области в нем рассказывает, наоборот, о возросшем боевом духе людей. «По прошествии такого немаленького промежутка времени люди уже совсем другие — уже правильно понимают, уже стремятся. Победа любой ценой. Более серьезные, много чему хотят научиться», — говорит он. На то, что ролик был смонтирован, также указывает заметная рассинхронизация видео и звука. По голосу якобы участника СВО со стороны ВС РФ можно узнать украинскую речь.