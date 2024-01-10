Происшествия Mash: останки экс-продюсера группы «Многоточие» Sir-J найдены под Москвой 10 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 + Останки рэпера и бывшего продюсеры группы «Многоточие» Sir-J (Сергей Булавинцев) найдены под Москвой. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Булавинцев пропал в ночь на 30 декабря. «Поиски рэпера Sir-J <…> остановлены. В его сгоревшем доме [в Видном] найдены останки, которые уже отправили на экспертизу», — сообщает канал. По его данным, мужчина зашел в дом и больше из него не выходил. Волонтеры и криминалисты подмосковного Следкома сообщают, что останки, предварительно, принадлежат именно Булавинцеву. Поиски рэпера начались в конце 2023 года, когда незадолго до новогодней ночи он бесследно пропал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет РФ по Московской области. Ответ ожидается. Останки рэпера и бывшего продюсеры группы «Многоточие» Sir-J (Сергей Булавинцев) найдены под Москвой. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Булавинцев пропал в ночь на 30 декабря. «Поиски рэпера Sir-J <…> остановлены. В его сгоревшем доме [в Видном] найдены останки, которые уже отправили на экспертизу», — сообщает канал. По его данным, мужчина зашел в дом и больше из него не выходил. Волонтеры и криминалисты подмосковного Следкома сообщают, что останки, предварительно, принадлежат именно Булавинцеву. Поиски рэпера начались в конце 2023 года, когда незадолго до новогодней ночи он бесследно пропал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет РФ по Московской области. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям