Mash: останки экс-продюсера группы «Многоточие» Sir-J найдены под Москвой

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Останки рэпера и бывшего продюсеры группы «Многоточие» Sir-J (Сергей Булавинцев) найдены под Москвой. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Булавинцев пропал в ночь на 30 декабря.

«Поиски рэпера Sir-J <…> остановлены. В его сгоревшем доме [в Видном] найдены останки, которые уже отправили на экспертизу», — сообщает канал. По его данным, мужчина зашел в дом и больше из него не выходил. Волонтеры и криминалисты подмосковного Следкома сообщают, что останки, предварительно, принадлежат именно Булавинцеву. Поиски рэпера начались в конце 2023 года, когда незадолго до новогодней ночи он бесследно пропал.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет РФ по Московской области. Ответ ожидается.

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Останки рэпера и бывшего продюсеры группы «Многоточие» Sir-J (Сергей Булавинцев) найдены под Москвой. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Булавинцев пропал в ночь на 30 декабря. «Поиски рэпера Sir-J <…> остановлены. В его сгоревшем доме [в Видном] найдены останки, которые уже отправили на экспертизу», — сообщает канал. По его данным, мужчина зашел в дом и больше из него не выходил. Волонтеры и криминалисты подмосковного Следкома сообщают, что останки, предварительно, принадлежат именно Булавинцеву. Поиски рэпера начались в конце 2023 года, когда незадолго до новогодней ночи он бесследно пропал. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет РФ по Московской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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