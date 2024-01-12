Небензя: США и Британия нарушили резолюцию ООН, ударив по Йемену

13 января 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Резолюция Совбеза ООН была немедленно нарушена, заявил Небензя Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов США и Великобритания нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН по Красному морю в момент нанесения удара по Йемену. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Потому что (резолюция — примечание URU.RU) была немедленно нарушена», — заявил Небензя, отвечая на вопросы журналистов о необходимости созыва Российской стороной заседания Совбеза ООН из-за ударов США и Великобритании по Йемену. Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Это произошло после нанесения военного удара США И Великобритании по Йемену. О развитии конфликта URA.RU подробно рассказывало в своем материале.

США и Великобритания нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН по Красному морю в момент нанесения удара по Йемену. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Потому что (резолюция — примечание URU.RU) была немедленно нарушена», — заявил Небензя, отвечая на вопросы журналистов о необходимости созыва Российской стороной заседания Совбеза ООН из-за ударов США и Великобритании по Йемену. Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Это произошло после нанесения военного удара США И Великобритании по Йемену. О развитии конфликта URA.RU подробно рассказывало в своем материале.