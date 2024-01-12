12 января 2024

Небензя: США и Британия нарушили резолюцию ООН, ударив по Йемену

© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Резолюция Совбеза ООН была немедленно нарушена, заявил Небензя Фото:
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Военная операция США и Великобритании против хуситов

США и Великобритания нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН по Красному морю в момент нанесения удара по Йемену. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Потому что (резолюция — примечание URU.RU) была немедленно нарушена», — заявил Небензя, отвечая на вопросы журналистов о необходимости созыва Российской стороной заседания Совбеза ООН из-за ударов США и Великобритании по Йемену.

Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Это произошло после нанесения военного удара США И Великобритании по Йемену. О развитии конфликта URA.RU подробно рассказывало в своем материале.

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США и Великобритания нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН по Красному морю в момент нанесения удара по Йемену. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Потому что (резолюция — примечание URU.RU) была немедленно нарушена», — заявил Небензя, отвечая на вопросы журналистов о необходимости созыва Российской стороной заседания Совбеза ООН из-за ударов США и Великобритании по Йемену. Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. Это произошло после нанесения военного удара США И Великобритании по Йемену. О развитии конфликта URA.RU подробно рассказывало в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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