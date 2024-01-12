США задействовали авианосец для удара по радарной установке хуситов

Вашингтон при помощи авианосца ударил по радарной установке хуситов в Йемене. Она была поражена при помощи ракет Tomahawk. Об этом сообщает Центральное командование США.
«Американские войска нанесли удар по радару хуситов в Йемене. Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney (DDG 64) с использованием наземных ударных ракет Tomahawk», — подчеркнуло американское командование в соцсети X. Основной целью являлось лишить хуситов возможности атаковать морские суда.
В ночь на 12 января США и Великобритания начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена. До этого боевики обстреливали торговые суда в Красном море. За несколько дней США атаковали до 60 целей хуситов. Американский глава Джо Байден поставил им ультиматум — он продолжит атаки, если боевики не перестанут нападать на морские суда.
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