США задействовали авианосец для удара по радарной установке хуситов

13 января 2024 в 09:08 Размер текста - 17 +

США атаковали радарные установки хуситов Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Grant G. Grady новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Вашингтон при помощи авианосца ударил по радарной установке хуситов в Йемене. Она была поражена при помощи ракет Tomahawk. Об этом сообщает Центральное командование США. «Американские войска нанесли удар по радару хуситов в Йемене. Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney (DDG 64) с использованием наземных ударных ракет Tomahawk», — подчеркнуло американское командование в соцсети X. Основной целью являлось лишить хуситов возможности атаковать морские суда. В ночь на 12 января США и Великобритания начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена. До этого боевики обстреливали торговые суда в Красном море. За несколько дней США атаковали до 60 целей хуситов. Американский глава Джо Байден поставил им ультиматум — он продолжит атаки, если боевики не перестанут нападать на морские суда.

Вашингтон при помощи авианосца ударил по радарной установке хуситов в Йемене. Она была поражена при помощи ракет Tomahawk. Об этом сообщает Центральное командование США. «Американские войска нанесли удар по радару хуситов в Йемене. Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney (DDG 64) с использованием наземных ударных ракет Tomahawk», — подчеркнуло американское командование в соцсети X. Основной целью являлось лишить хуситов возможности атаковать морские суда. В ночь на 12 января США и Великобритания начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена. До этого боевики обстреливали торговые суда в Красном море. За несколько дней США атаковали до 60 целей хуситов. Американский глава Джо Байден поставил им ультиматум — он продолжит атаки, если боевики не перестанут нападать на морские суда.