12 января 2024

США задействовали авианосец для удара по радарной установке хуситов

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Флот США. Самолеты. stock, сша, авиация, ВМФ, истребитель, самолет, авианосец, stock
США атаковали радарные установки хуситов Фото:
новость из сюжета
Военная операция США и Великобритании против хуситов

Вашингтон при помощи авианосца ударил по радарной установке хуситов в Йемене. Она была поражена при помощи ракет Tomahawk. Об этом сообщает Центральное командование США.

«Американские войска нанесли удар по радару хуситов в Йемене. Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney (DDG 64) с использованием наземных ударных ракет Tomahawk», — подчеркнуло американское командование в соцсети X. Основной целью являлось лишить хуситов возможности атаковать морские суда.

В ночь на 12 января США и Великобритания начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена. До этого боевики обстреливали торговые суда в Красном море. За несколько дней США атаковали до 60 целей хуситов. Американский глава Джо Байден поставил им ультиматум — он продолжит атаки, если боевики не перестанут нападать на морские суда.

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Вашингтон при помощи авианосца ударил по радарной установке хуситов в Йемене. Она была поражена при помощи ракет Tomahawk. Об этом сообщает Центральное командование США. «Американские войска нанесли удар по радару хуситов в Йемене. Этот удар был нанесен авианосцем USS Carney (DDG 64) с использованием наземных ударных ракет Tomahawk», — подчеркнуло американское командование в соцсети X. Основной целью являлось лишить хуситов возможности атаковать морские суда. В ночь на 12 января США и Великобритания начали совместную военную операцию против движения хуситов из Йемена. До этого боевики обстреливали торговые суда в Красном море. За несколько дней США атаковали до 60 целей хуситов. Американский глава Джо Байден поставил им ультиматум — он продолжит атаки, если боевики не перестанут нападать на морские суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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