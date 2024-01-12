12 января 2024

Reuters: хуситы атаковали танкер, перевозивший нефть из РФ

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, танкер
Хуситы атаковали судно, на котором перевозилась российская нефть Фото:

Хуситы ошибочно атаковали ракетами танкер, который перевозил российскую нефть. Об этом сообщила британская компания морской безопасности Ambrey.

«Атака на танкер произошла 12 января у берегов Йемена. Судно было атаковано ракетами, которые не попали в цель, в результате обстрела не пострадали ни команда, ни танкер», — передает Reuters, ссылаясь на данные компании морской безопасности.

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Хуситы ошибочно атаковали ракетами танкер, который перевозил российскую нефть. Об этом сообщила британская компания морской безопасности Ambrey. «Атака на танкер произошла 12 января у берегов Йемена. Судно было атаковано ракетами, которые не попали в цель, в результате обстрела не пострадали ни команда, ни танкер», — передает Reuters, ссылаясь на данные компании морской безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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