Reuters: хуситы атаковали танкер, перевозивший нефть из РФ

13 января 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

Хуситы атаковали судно, на котором перевозилась российская нефть Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Хуситы ошибочно атаковали ракетами танкер, который перевозил российскую нефть. Об этом сообщила британская компания морской безопасности Ambrey. «Атака на танкер произошла 12 января у берегов Йемена. Судно было атаковано ракетами, которые не попали в цель, в результате обстрела не пострадали ни команда, ни танкер», — передает Reuters, ссылаясь на данные компании морской безопасности.

Хуситы ошибочно атаковали ракетами танкер, который перевозил российскую нефть. Об этом сообщила британская компания морской безопасности Ambrey. «Атака на танкер произошла 12 января у берегов Йемена. Судно было атаковано ракетами, которые не попали в цель, в результате обстрела не пострадали ни команда, ни танкер», — передает Reuters, ссылаясь на данные компании морской безопасности.