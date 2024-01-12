Reuters: хуситы атаковали танкер, перевозивший нефть из РФ

Хуситы атаковали судно, на котором перевозилась российская нефть
Хуситы ошибочно атаковали ракетами танкер, который перевозил российскую нефть. Об этом сообщила британская компания морской безопасности Ambrey.
«Атака на танкер произошла 12 января у берегов Йемена. Судно было атаковано ракетами, которые не попали в цель, в результате обстрела не пострадали ни команда, ни танкер», — передает Reuters, ссылаясь на данные компании морской безопасности.
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