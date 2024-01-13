Германия хочет присоединиться к военной операции ЕС против хуситов

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ВМФ Великобритании. stock, нато, англия, корабль, ВМФ, авианосец, stock
Фрегат планируют отправку 1 февраля в Красное море Фото:
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Военная операция США и Великобритании против хуситов

Германия намерена присоединиться к военной операции Евросоюза (ЕС) против атак йеменских мятежников-хуситов. Об этом сообщили в немецком издании Welt. По информации издания, ФРГ хочет отправить в Красное море фрегат F-124 «Гессен» 1 февраля.

«Германия хочет принять участие в миссии ЕС по защите морского судоходства в Красном море от атак хуситов с помощью фрегата F-124», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что корабль планирует отправку 1 февраля.

Ранее сообщалось, что правительство в Германии изучает возможность отправки в Красное море фрегата «Гессен» для защиты торговых судов от нападений хуситов. По информации Bild, боевой корабль может взять курс на Красное море в начале 2024 года.

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Германия намерена присоединиться к военной операции Евросоюза (ЕС) против атак йеменских мятежников-хуситов. Об этом сообщили в немецком издании Welt. По информации издания, ФРГ хочет отправить в Красное море фрегат F-124 «Гессен» 1 февраля. «Германия хочет принять участие в миссии ЕС по защите морского судоходства в Красном море от атак хуситов с помощью фрегата F-124», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что корабль планирует отправку 1 февраля. Ранее сообщалось, что правительство в Германии изучает возможность отправки в Красное море фрегата «Гессен» для защиты торговых судов от нападений хуситов. По информации Bild, боевой корабль может взять курс на Красное море в начале 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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