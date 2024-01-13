Германия хочет присоединиться к военной операции ЕС против хуситов

Германия намерена присоединиться к военной операции Евросоюза (ЕС) против атак йеменских мятежников-хуситов. Об этом сообщили в немецком издании Welt. По информации издания, ФРГ хочет отправить в Красное море фрегат F-124 «Гессен» 1 февраля.
«Германия хочет принять участие в миссии ЕС по защите морского судоходства в Красном море от атак хуситов с помощью фрегата F-124», — говорится
Ранее сообщалось, что правительство в Германии изучает возможность отправки в Красное море фрегата «Гессен» для защиты торговых судов от нападений хуситов. По информации Bild, боевой корабль может взять курс на Красное море в начале 2024 года.
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