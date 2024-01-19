19 января 2024

ЕС передаст Украине миллион снарядов

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Страны Европы к апрелю обещают передать Украине миллион снарядов Фото:
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Евросоюз пообещал передать Украине один миллион снарядов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон.

«К концу марта-апреля мы сможем произвести в Европе один млн единиц боеприпасов», — заявил Тьерри Бретон. Его слова приводит издание Otse.

По его мнению, к этому времени в Европе произведут еще до полутора миллионов боеприпасов. Бретон добавил, что Европа готова сделать дополнительные инвестиции для того, чтобы предоставить Украине производство важных комплектующих.

Британия заявила, что предоставит Киеву крупнейший пакета военной помощи. Его объем составит около 3,2 миллиарда долларов. Кроме того глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с Польшей дальнейшее предоставление военной поддержки Украине. В ходе переговоров было решено усилить помощь за счет ракет большой дальности и средств противовоздушной обороны.

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Евросоюз пообещал передать Украине один миллион снарядов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон. «К концу марта-апреля мы сможем произвести в Европе один млн единиц боеприпасов», — заявил Тьерри Бретон. Его слова приводит издание Otse. По его мнению, к этому времени в Европе произведут еще до полутора миллионов боеприпасов. Бретон добавил, что Европа готова сделать дополнительные инвестиции для того, чтобы предоставить Украине производство важных комплектующих. Британия заявила, что предоставит Киеву крупнейший пакета военной помощи. Его объем составит около 3,2 миллиарда долларов. Кроме того глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с Польшей дальнейшее предоставление военной поддержки Украине. В ходе переговоров было решено усилить помощь за счет ракет большой дальности и средств противовоздушной обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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