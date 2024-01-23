РБК: суд в Германии принял решение по иску Усманова к Forbes

23 января 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Земельный суд Германии встал на сторону Алишера Усманова в деле против американского издания Forbes Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Земельный суд Гамбурга (Германия) встал на сторону российского бизнесмена Алишера Усманова, запретив журналу Forbes распространять информацию о том, что он якобы является «подставным лицом» президента России Владимира Путина. Данный иск против издания Усманов направлял еще в 2022 году. Соответствующее решение суда имеется в распоряжении РБК. «Земельный суд Гамбурга запретил американскому журналу Forbes распространять заявления о том, что бизнесмен, основатель холдинга USM Алишер Усманов являлся „подставным лицом“ президента России Владимира Путина и „решал его бизнес-проблемы“», — передают авторы РБК. Это уже второй такой случай, когда Гамбургский суд встает на сторону Усманова. В первый раз олигарх выиграл дело в 2023 году. Тогда он подал иск против австрийской газеты Kurier, которая написала, что тот является «любимым олигархом» российского президента. Осенью 2022 прокуратура и полиция Германии также провела обыски на яхте Dilbar в Гамбурге, принадлежащей российскому олигарху. Тогда имущество было изъято. Однако в ноябре 2023 года суд во Франкфурте-на-Майне признал незаконным удержание документов и имущества, изъятых у Усманова в рамках следственных действий.

Земельный суд Гамбурга (Германия) встал на сторону российского бизнесмена Алишера Усманова, запретив журналу Forbes распространять информацию о том, что он якобы является «подставным лицом» президента России Владимира Путина. Данный иск против издания Усманов направлял еще в 2022 году. Соответствующее решение суда имеется в распоряжении РБК. «Земельный суд Гамбурга запретил американскому журналу Forbes распространять заявления о том, что бизнесмен, основатель холдинга USM Алишер Усманов являлся „подставным лицом“ президента России Владимира Путина и „решал его бизнес-проблемы“», — передают авторы РБК. Это уже второй такой случай, когда Гамбургский суд встает на сторону Усманова. В первый раз олигарх выиграл дело в 2023 году. Тогда он подал иск против австрийской газеты Kurier, которая написала, что тот является «любимым олигархом» российского президента. Осенью 2022 прокуратура и полиция Германии также провела обыски на яхте Dilbar в Гамбурге, принадлежащей российскому олигарху. Тогда имущество было изъято. Однако в ноябре 2023 года суд во Франкфурте-на-Майне признал незаконным удержание документов и имущества, изъятых у Усманова в рамках следственных действий.