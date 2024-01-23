Украинский олигарх сделал неожиданное заявление о Зеленском

Украинский олигарх Тарута: Зеленский и его команда некомпетентны

23 января 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Администрация Зеленского показала свою некомпетентность, заявил Тарута Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский президент Владимир Зеленский, а также люди, которых он собрал возле себя, некомпетентны. Об этом заявил олигарх, депутат Верховной Рады Сергей Тарута. «Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», — сказал Тарута, передает испанская газета El Mundo. Однако он обвинил Запад в проблемах ВСУ и провале контрнаступления. По его словам, оно было начато под давлением и без необходимого количества вооружения. Популярность Зеленского среди украинских граждан упала до 60%. Это снижение связано с разочарованием украинцев неудачным контрнаступлением. Ранее украинский лидер в интервью The Economist связал провал украинской армии с утечкой информации. Кроме того, он заявил, что жители страны занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.

Украинский президент Владимир Зеленский, а также люди, которых он собрал возле себя, некомпетентны. Об этом заявил олигарх, депутат Верховной Рады Сергей Тарута. «Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», — сказал Тарута, передает испанская газета El Mundo. Однако он обвинил Запад в проблемах ВСУ и провале контрнаступления. По его словам, оно было начато под давлением и без необходимого количества вооружения. Популярность Зеленского среди украинских граждан упала до 60%. Это снижение связано с разочарованием украинцев неудачным контрнаступлением. Ранее украинский лидер в интервью The Economist связал провал украинской армии с утечкой информации. Кроме того, он заявил, что жители страны занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.