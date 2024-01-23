Украинский олигарх сделал неожиданное заявление о Зеленском

Украинский олигарх Тарута: Зеленский и его команда некомпетентны
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Администрация Зеленского показала свою некомпетентность, заявил Тарута Фото:

Украинский президент Владимир Зеленский, а также люди, которых он собрал возле себя, некомпетентны. Об этом заявил олигарх, депутат Верховной Рады Сергей Тарута.

«Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», — сказал Тарута, передает испанская газета El Mundo. Однако он обвинил Запад в проблемах ВСУ и провале контрнаступления. По его словам, оно было начато под давлением и без необходимого количества вооружения.

Популярность Зеленского среди украинских граждан упала до 60%. Это снижение связано с разочарованием украинцев неудачным контрнаступлением. Ранее украинский лидер в интервью The Economist связал провал украинской армии с утечкой информации. Кроме того, он заявил, что жители страны занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.

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Украинский президент Владимир Зеленский, а также люди, которых он собрал возле себя, некомпетентны. Об этом заявил олигарх, депутат Верховной Рады Сергей Тарута. «Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», — сказал Тарута, передает испанская газета El Mundo. Однако он обвинил Запад в проблемах ВСУ и провале контрнаступления. По его словам, оно было начато под давлением и без необходимого количества вооружения. Популярность Зеленского среди украинских граждан упала до 60%. Это снижение связано с разочарованием украинцев неудачным контрнаступлением. Ранее украинский лидер в интервью The Economist связал провал украинской армии с утечкой информации. Кроме того, он заявил, что жители страны занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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