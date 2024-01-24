США уничтожили ракеты хуситов в Йемене

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Силы США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов, заявили в Пентагоне Фото:
новость из сюжета
Военная операция США и Великобритании против хуситов

Силы Центрального командования США ракетным ударом уничтожили противокорабельные ракеты хуситов в городе Сана в Йемене. Об этом рассказали в Пентагоне.

«24 января силы Центрального командования США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов. Цели уничтожены», — сообщается в аккаунте Пентагона в соцсети X. Там добавили, что ракеты, которые находились в готовности к запуску и были направлены на южную часть Красного моря. Американские вооруженные силы определили, что эти ракеты создавали прямую угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе, заключили в ведомстве.

12 января 2024 года США, Великобритания и их союзники выполнили авиаудары по объектам хуситов в Йемене в рамках операции «Страж процветания». Это было ответом на агрессию хуситов в Красном море и нападения на корабли. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом. Представитель хуситского движения Мухаммед Абдель Салям заявил, что хуситы рассматривают возможные варианты ответа на удары США и Великобритании по Йемену. Он утверждает, что ответ будет дан в ближайшем будущем, передает «Ридус».

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Силы Центрального командования США ракетным ударом уничтожили противокорабельные ракеты хуситов в городе Сана в Йемене. Об этом рассказали в Пентагоне. «24 января силы Центрального командования США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов. Цели уничтожены», — сообщается в аккаунте Пентагона в соцсети X. Там добавили, что ракеты, которые находились в готовности к запуску и были направлены на южную часть Красного моря. Американские вооруженные силы определили, что эти ракеты создавали прямую угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе, заключили в ведомстве. 12 января 2024 года США, Великобритания и их союзники выполнили авиаудары по объектам хуситов в Йемене в рамках операции «Страж процветания». Это было ответом на агрессию хуситов в Красном море и нападения на корабли. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом. Представитель хуситского движения Мухаммед Абдель Салям заявил, что хуситы рассматривают возможные варианты ответа на удары США и Великобритании по Йемену. Он утверждает, что ответ будет дан в ближайшем будущем, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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