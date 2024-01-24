США уничтожили ракеты хуситов в Йемене

24 января 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Силы США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов, заявили в Пентагоне Фото: 121st Public Affairs Detachment / Sgt. Angela Parady новость из сюжета Военная операция США и Великобритании против хуситов Силы Центрального командования США ракетным ударом уничтожили противокорабельные ракеты хуситов в городе Сана в Йемене. Об этом рассказали в Пентагоне. «24 января силы Центрального командования США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов. Цели уничтожены», — сообщается в аккаунте Пентагона в соцсети X. Там добавили, что ракеты, которые находились в готовности к запуску и были направлены на южную часть Красного моря. Американские вооруженные силы определили, что эти ракеты создавали прямую угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе, заключили в ведомстве. 12 января 2024 года США, Великобритания и их союзники выполнили авиаудары по объектам хуситов в Йемене в рамках операции «Страж процветания». Это было ответом на агрессию хуситов в Красном море и нападения на корабли. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом. Представитель хуситского движения Мухаммед Абдель Салям заявил, что хуситы рассматривают возможные варианты ответа на удары США и Великобритании по Йемену. Он утверждает, что ответ будет дан в ближайшем будущем, передает «Ридус».

Силы Центрального командования США ракетным ударом уничтожили противокорабельные ракеты хуситов в городе Сана в Йемене. Об этом рассказали в Пентагоне. «24 января силы Центрального командования США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов. Цели уничтожены», — сообщается в аккаунте Пентагона в соцсети X. Там добавили, что ракеты, которые находились в готовности к запуску и были направлены на южную часть Красного моря. Американские вооруженные силы определили, что эти ракеты создавали прямую угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе, заключили в ведомстве. 12 января 2024 года США, Великобритания и их союзники выполнили авиаудары по объектам хуситов в Йемене в рамках операции «Страж процветания». Это было ответом на агрессию хуситов в Красном море и нападения на корабли. URA.RU в своем материале подробно рассказывало об этом. Представитель хуситского движения Мухаммед Абдель Салям заявил, что хуситы рассматривают возможные варианты ответа на удары США и Великобритании по Йемену. Он утверждает, что ответ будет дан в ближайшем будущем, передает «Ридус».