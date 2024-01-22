22 января 2024

Al Arabiya: Британия и США атаковали столицу Йемена

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Al Arabiya сообщил о новых ударах США по объектам хуситов в Йемене Фото:

США и Великобритания атаковали столицу Йемена. О взрывах в Сане после налета авиации сообщает Al Arabiya.

«Американские и британские войска нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене», — передает издание. Как говорится в материале, это будет «последним шагом против группировки, связанной с Ираном» из-за нападений в Красном море.

Ранее сообщалось, что Йеменские хуситы атаковали принадлежащий США военный грузовой корабль в Аденском заливе. Позже В США опровергли поражение корабля Ocean Jazz хуситами, передает RT.

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США и Великобритания атаковали столицу Йемена. О взрывах в Сане после налета авиации сообщает Al Arabiya. «Американские и британские войска нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене», — передает издание. Как говорится в материале, это будет «последним шагом против группировки, связанной с Ираном» из-за нападений в Красном море. Ранее сообщалось, что Йеменские хуситы атаковали принадлежащий США военный грузовой корабль в Аденском заливе. Позже В США опровергли поражение корабля Ocean Jazz хуситами, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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