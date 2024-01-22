Al Arabiya: Британия и США атаковали столицу Йемена

Al Arabiya сообщил о новых ударах США по объектам хуситов в Йемене
США и Великобритания атаковали столицу Йемена. О взрывах в Сане после налета авиации сообщает Al Arabiya.
«Американские и британские войска нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене», — передает
Ранее сообщалось, что Йеменские хуситы атаковали принадлежащий США военный грузовой корабль в Аденском заливе. Позже В США опровергли поражение корабля Ocean Jazz хуситами, передает RT.
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