Al Arabiya: Британия и США атаковали столицу Йемена

23 января 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Al Arabiya сообщил о новых ударах США по объектам хуситов в Йемене Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и Великобритания атаковали столицу Йемена. О взрывах в Сане после налета авиации сообщает Al Arabiya. «Американские и британские войска нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене», — передает издание. Как говорится в материале, это будет «последним шагом против группировки, связанной с Ираном» из-за нападений в Красном море. Ранее сообщалось, что Йеменские хуситы атаковали принадлежащий США военный грузовой корабль в Аденском заливе. Позже В США опровергли поражение корабля Ocean Jazz хуситами, передает RT.

США и Великобритания атаковали столицу Йемена. О взрывах в Сане после налета авиации сообщает Al Arabiya. «Американские и британские войска нанесли новый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене», — передает издание. Как говорится в материале, это будет «последним шагом против группировки, связанной с Ираном» из-за нападений в Красном море. Ранее сообщалось, что Йеменские хуситы атаковали принадлежащий США военный грузовой корабль в Аденском заливе. Позже В США опровергли поражение корабля Ocean Jazz хуситами, передает RT.