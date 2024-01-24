Советник главы МВД Украины распространил фейк о крушении Ил-76

Советник главы МВД Украины Геращенко заподозрил в крушении Ил-76 Россию
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Народные гуляния День Победы. Пермь, ввс россии, самолет в небе, ил 76 мд, RF76612
Украинская сторона обвиняет Россию в крушении самолета в Белгородской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В проукраинских пабликах расходится версия о том, что в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области якобы виновата Россия. Об этом сообщается в соцсетях советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Однако данные не соответствуют действительности, выяснило URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков.

«До сообщения о падении военного транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ звучала сирена из-за „ракетной опасности“. Снова „пэ-вэ-о“ постаралось?» — сообщается в telegram-канале cоветника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Однако председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет был сбит ракетами Patriot или IRIS-T. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщал, что именно Украина несет ответственность за сбитый над Белгородской областью самолет: «Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Их там матери ждали, жены ждали, дети ждали».

Также первоначально украинские СМИ писали, что в крушении самолета виновата Украина. Однако позже сообщение на эту тему были удалены.

Военно-транспортный самолет Ил-76 с 80 пленными украинскими военнослужащими, напомним, упал в Белгородской области днем 24 января. Ожидалось, что их обменяют на российских пленных. Сейчас обмен приостановлен.

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В проукраинских пабликах расходится версия о том, что в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области якобы виновата Россия. Об этом сообщается в соцсетях советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Однако данные не соответствуют действительности, выяснило URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. «До сообщения о падении военного транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ звучала сирена из-за „ракетной опасности“. Снова „пэ-вэ-о“ постаралось?» — сообщается в telegram-канале cоветника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Однако председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет был сбит ракетами Patriot или IRIS-T. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщал, что именно Украина несет ответственность за сбитый над Белгородской областью самолет: «Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Их там матери ждали, жены ждали, дети ждали». Также первоначально украинские СМИ писали, что в крушении самолета виновата Украина. Однако позже сообщение на эту тему были удалены. Военно-транспортный самолет Ил-76 с 80 пленными украинскими военнослужащими, напомним, упал в Белгородской области днем 24 января. Ожидалось, что их обменяют на российских пленных. Сейчас обмен приостановлен.
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