Советник главы МВД Украины распространил фейк о крушении Ил-76

В проукраинских пабликах расходится версия о том, что в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области якобы виновата Россия. Об этом сообщается в соцсетях советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Однако данные не соответствуют действительности, выяснило URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков.
«До сообщения о падении военного транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ звучала сирена из-за „ракетной опасности“. Снова „пэ-вэ-о“ постаралось?» — сообщается в telegram-канале cоветника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.
Однако председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет был сбит ракетами Patriot или IRIS-T. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщал, что именно Украина несет ответственность за сбитый над Белгородской областью самолет: «Своих солдат расстреляли в воздухе, своих. Их там матери ждали, жены ждали, дети ждали».
Также первоначально украинские СМИ писали, что в крушении самолета виновата Украина. Однако позже сообщение на эту тему были удалены.
Военно-транспортный самолет Ил-76 с 80 пленными украинскими военнослужащими, напомним, упал в Белгородской области днем 24 января. Ожидалось, что их обменяют на российских пленных. Сейчас обмен приостановлен.
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