Площадь пожара в Театре сатиры в Москве выросла до 350 квадратных метров. Фото, видео

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МЧС наращивает силы и средства для тушения пожара в театре
МЧС наращивает силы и средства для тушения пожара в театре Фото:

Площадь пожара в Театре сатиры в Москве увеличилась до 350 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным МЧС России, площадь возгорания меньше — 250 кв. метров. Группировка для ликвидации возгорания увеличена. Сейчас на тушении пожара задействованы 76 огнеборцев и 21 единица техники. Огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям. В самом театре заявили, что ситуация находится под контролем.

Предварительно, пожар начался на крыше здания, где ведутся реставрационные работы. Сотрудников театра и рабочих — всего 50 человек — эвакуировали, передает МЧС России.

На сайте театра указано, что в 12:00 должен был начаться спектакль «Дороги, которые нас выбирают», а в 19:00 — «Невольницы» и «Родненькие мои». Дневной спектакль отменен, сообщает РИА Новости.

Установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади находится на контроле прокуратуры. Информации о пострадавших не поступало.

Фото:

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Площадь пожара в Театре сатиры в Москве увеличилась до 350 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным МЧС России, площадь возгорания меньше — 250 кв. метров. Группировка для ликвидации возгорания увеличена. Сейчас на тушении пожара задействованы 76 огнеборцев и 21 единица техники. Огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям. В самом театре заявили, что ситуация находится под контролем. Предварительно, пожар начался на крыше здания, где ведутся реставрационные работы. Сотрудников театра и рабочих — всего 50 человек — эвакуировали, передает МЧС России. На сайте театра указано, что в 12:00 должен был начаться спектакль «Дороги, которые нас выбирают», а в 19:00 — «Невольницы» и «Родненькие мои». Дневной спектакль отменен, сообщает РИА Новости. Установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади находится на контроле прокуратуры. Информации о пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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