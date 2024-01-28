Площадь пожара в Театре сатиры в Москве увеличилась до 350 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По данным МЧС России, площадь возгорания меньше — 250 кв. метров. Группировка для ликвидации возгорания увеличена. Сейчас на тушении пожара задействованы 76 огнеборцев и 21 единица техники. Огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям. В самом театре заявили, что ситуация находится под контролем.
Предварительно, пожар начался на крыше здания, где ведутся реставрационные работы. Сотрудников театра и рабочих — всего 50 человек — эвакуировали, передает МЧС России.
На сайте театра указано, что в 12:00 должен был начаться спектакль «Дороги, которые нас выбирают», а в 19:00 — «Невольницы» и «Родненькие мои». Дневной спектакль отменен, сообщает РИА Новости.
Установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади находится на контроле прокуратуры. Информации о пострадавших не поступало.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.