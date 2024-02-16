Страны ЕС закупили нефть и газ из РФ на 30 млрд евро

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Евросоюз закупает у России нефть и газ несмотря на санкции Фото:

Страны Евросоюза закупили в 2023 году у России нефтепродукты и газ почти на 30 млрд евро. Об этом свидетельствует статистика Eurostat. Экономическое взаимодействие продолжается несмотря на санкции.

«В 2023 году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, не находящиеся под санкциями. Страны ЕС закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более 29 € млрд», — сообщает РБК со ссылкой на Eurostat.

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Страны Евросоюза закупили в 2023 году у России нефтепродукты и газ почти на 30 млрд евро. Об этом свидетельствует статистика Eurostat. Экономическое взаимодействие продолжается несмотря на санкции. «В 2023 году Россия продолжала поставлять в Евросоюз углеводороды, не находящиеся под санкциями. Страны ЕС закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более 29 € млрд», — сообщает РБК со ссылкой на Eurostat.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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