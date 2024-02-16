Кабмин РФ продлил госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса

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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, завод, конвейер, башня, танк,  stock
Госпрограмма по развитию ОПК продлена до 2034 года, следует из распоряжения правительства РФ Фото:

Правительство РФ продлило госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2034 года. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правовых актов. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года.

«Продлить госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса страны до 2034 года», — говорится в распоряжении. Программу планировалось развивать с 2016 по 2020 год. Позже ее реализацию продлили до 2027 года. Распоряжение вступает в силу с 2025 года.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил расширить военное производство для обеспечения российских военных всем необходимым в зоне спецоперации на Украине. По словам исполнительного директора Российского общества политологов Игоря Кузнецова, такое решение позволит не только обеспечить армию всем необходимым сейчас, но и сделать запас на перспективу, а также обеспечить РФ новым вооружением.

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Правительство РФ продлило госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2034 года. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правовых актов. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года. «Продлить госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса страны до 2034 года», — говорится в распоряжении. Программу планировалось развивать с 2016 по 2020 год. Позже ее реализацию продлили до 2027 года. Распоряжение вступает в силу с 2025 года. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил расширить военное производство для обеспечения российских военных всем необходимым в зоне спецоперации на Украине. По словам исполнительного директора Российского общества политологов Игоря Кузнецова, такое решение позволит не только обеспечить армию всем необходимым сейчас, но и сделать запас на перспективу, а также обеспечить РФ новым вооружением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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