Кабмин РФ продлил госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса

16 февраля 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Госпрограмма по развитию ОПК продлена до 2034 года, следует из распоряжения правительства РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Правительство РФ продлило госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2034 года. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правовых актов. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года. «Продлить госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса страны до 2034 года», — говорится в распоряжении. Программу планировалось развивать с 2016 по 2020 год. Позже ее реализацию продлили до 2027 года. Распоряжение вступает в силу с 2025 года. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил расширить военное производство для обеспечения российских военных всем необходимым в зоне спецоперации на Украине. По словам исполнительного директора Российского общества политологов Игоря Кузнецова, такое решение позволит не только обеспечить армию всем необходимым сейчас, но и сделать запас на перспективу, а также обеспечить РФ новым вооружением.

Правительство РФ продлило госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса до 2034 года. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правовых актов. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года. «Продлить госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса страны до 2034 года», — говорится в распоряжении. Программу планировалось развивать с 2016 по 2020 год. Позже ее реализацию продлили до 2027 года. Распоряжение вступает в силу с 2025 года. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин поручил расширить военное производство для обеспечения российских военных всем необходимым в зоне спецоперации на Украине. По словам исполнительного директора Российского общества политологов Игоря Кузнецова, такое решение позволит не только обеспечить армию всем необходимым сейчас, но и сделать запас на перспективу, а также обеспечить РФ новым вооружением.