Мишустин дал важное поручение по ходу СВО

Мишустин поручил увеличить производство оружия, поставляемого в зону СВО

19 февраля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поручил нарастить поставки оружия и техники в зону СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в 2024 году нарастить поставки военной техники в зону спецоперации на Украине и призвал модернизировать оборонно промышленный потенциал страны, акцентируя внимание на технику и вооружение, которые применяются против Украины. «В 2024 году планируется нарастить поставки практически всех материально-технических ресурсов. <…> Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя [в зоне СВО], а, как следствие, сохранить многие жизни как самих военных, так и гражданских, которых они защищают», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания. Его сообщение опубликовано в telegram-канале правительства страны. Председатель также обозначил, что за последнее время уже реализовано свыше 10 проектов, результаты которых позволили поставлять российским солдатам новое оружие. В декабре 2023 года Мишустин подчеркивал, что производство бронетанкового вооружения в России выросло втрое. Также вдвое возросло производство беспилотников. Правительство выделило существенные средства на развитие оборонно-промышленного комплекса страны и производства оружия, уточнял премьер-министр страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в 2024 году нарастить поставки военной техники в зону спецоперации на Украине и призвал модернизировать оборонно промышленный потенциал страны, акцентируя внимание на технику и вооружение, которые применяются против Украины. «В 2024 году планируется нарастить поставки практически всех материально-технических ресурсов. <…> Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя [в зоне СВО], а, как следствие, сохранить многие жизни как самих военных, так и гражданских, которых они защищают», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания. Его сообщение опубликовано в telegram-канале правительства страны. Председатель также обозначил, что за последнее время уже реализовано свыше 10 проектов, результаты которых позволили поставлять российским солдатам новое оружие. В декабре 2023 года Мишустин подчеркивал, что производство бронетанкового вооружения в России выросло втрое. Также вдвое возросло производство беспилотников. Правительство выделило существенные средства на развитие оборонно-промышленного комплекса страны и производства оружия, уточнял премьер-министр страны.