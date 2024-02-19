Мишустин дал важное поручение по ходу СВО

Мишустин поручил увеличить производство оружия, поставляемого в зону СВО
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин поручил нарастить поставки оружия и техники в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в 2024 году нарастить поставки военной техники в зону спецоперации на Украине и призвал модернизировать оборонно промышленный потенциал страны, акцентируя внимание на технику и вооружение, которые применяются против Украины.

«В 2024 году планируется нарастить поставки практически всех материально-технических ресурсов. <…> Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя [в зоне СВО], а, как следствие, сохранить многие жизни как самих военных, так и гражданских, которых они защищают», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания. Его сообщение опубликовано в telegram-канале правительства страны. Председатель также обозначил, что за последнее время уже реализовано свыше 10 проектов, результаты которых позволили поставлять российским солдатам новое оружие.

В декабре 2023 года Мишустин подчеркивал, что производство бронетанкового вооружения в России выросло втрое. Также вдвое возросло производство беспилотников. Правительство выделило существенные средства на развитие оборонно-промышленного комплекса страны и производства оружия, уточнял премьер-министр страны.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил в 2024 году нарастить поставки военной техники в зону спецоперации на Украине и призвал модернизировать оборонно промышленный потенциал страны, акцентируя внимание на технику и вооружение, которые применяются против Украины. «В 2024 году планируется нарастить поставки практически всех материально-технических ресурсов. <…> Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя [в зоне СВО], а, как следствие, сохранить многие жизни как самих военных, так и гражданских, которых они защищают», — подчеркнул Михаил Мишустин во время заседания. Его сообщение опубликовано в telegram-канале правительства страны. Председатель также обозначил, что за последнее время уже реализовано свыше 10 проектов, результаты которых позволили поставлять российским солдатам новое оружие. В декабре 2023 года Мишустин подчеркивал, что производство бронетанкового вооружения в России выросло втрое. Также вдвое возросло производство беспилотников. Правительство выделило существенные средства на развитие оборонно-промышленного комплекса страны и производства оружия, уточнял премьер-министр страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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