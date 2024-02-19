Косметолог назвала эффективный способ предотвратить появление морщин

Врач Ощепкова: увлажненная кожа меньше подвержена появлению морщин

19 февраля 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

Чтобы спасти кожу от морщин, ее следует вовремя увлажнять, считает врач-косметолог Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы избежать раннего появления морщин, женщинам следует применять увлажняющую косметику. Об этом рассказала врач-косметолог, трихолог «СМ-Косметология» Виктория Ощепкова. Она отметила, что особенно важно это делать после ванный или душа. По ее словам, важную роль в профилактике морщин играет использование косметических средств. «Хорошо увлажненная кожа менее подвержена обезвоживанию и образованию морщин. Используйте увлажняющие кремы или лосьоны на шее ежедневно, особенно после принятия душа или ванны, чтобы сохранить ее мягкой и гладкой», — сообщила « Газете.Ru » Виктория Ощепкова. Кроме правильно подобранных косметических средств, важно обеспечить ток крови и тонус сосудов мышц шеи. Для этого специалист советует включать в ежедневную рутину упражнения на повороты и наклоны головы. Ими можно предотвратить появление новых морщин, а также разгладить уже существущие, убрать отеки и избавиться от второго подбородка. «Регулярные упражнения для шеи могут помочь укрепить мышцы и улучшить кровообращение, что способствует сохранению упругости кожи», — поделился спикер. Помимо этого, чтобы кожа и в зрелом возрасте оставалась прочной и гладкой, важно соблюдать правильный рацион питания. Здоровое и сбалансированное питание, богатое антиоксидантами, витаминами и минералами, помогает поддерживать здоровье кожи и предотвращает преждевременное старение. «Убедитесь, что ваш рацион включает свежие фрукты, овощи, орехи, рыбу и другие питательные продукты», — посоветовала косметолог. Ранее URA.RU приводило рекомендации косметолога по борьбе с акне. Раньше люди пытались сами выдавливать угри и прыщи, а также использовали спиртосодержащие лосьоны. Эти средства пересушивают кожу и в итоге не избавляют от проблемы. А выдавливание комедонов (черных точек) провоцирует еще большее воспаление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы избежать раннего появления морщин, женщинам следует применять увлажняющую косметику. Об этом рассказала врач-косметолог, трихолог «СМ-Косметология» Виктория Ощепкова. Она отметила, что особенно важно это делать после ванный или душа. По ее словам, важную роль в профилактике морщин играет использование косметических средств. «Хорошо увлажненная кожа менее подвержена обезвоживанию и образованию морщин. Используйте увлажняющие кремы или лосьоны на шее ежедневно, особенно после принятия душа или ванны, чтобы сохранить ее мягкой и гладкой», — сообщила «Газете.Ru» Виктория Ощепкова. Кроме правильно подобранных косметических средств, важно обеспечить ток крови и тонус сосудов мышц шеи. Для этого специалист советует включать в ежедневную рутину упражнения на повороты и наклоны головы. Ими можно предотвратить появление новых морщин, а также разгладить уже существущие, убрать отеки и избавиться от второго подбородка. «Регулярные упражнения для шеи могут помочь укрепить мышцы и улучшить кровообращение, что способствует сохранению упругости кожи», — поделился спикер. Помимо этого, чтобы кожа и в зрелом возрасте оставалась прочной и гладкой, важно соблюдать правильный рацион питания. Здоровое и сбалансированное питание, богатое антиоксидантами, витаминами и минералами, помогает поддерживать здоровье кожи и предотвращает преждевременное старение. «Убедитесь, что ваш рацион включает свежие фрукты, овощи, орехи, рыбу и другие питательные продукты», — посоветовала косметолог. Ранее URA.RU приводило рекомендации косметолога по борьбе с акне. Раньше люди пытались сами выдавливать угри и прыщи, а также использовали спиртосодержащие лосьоны. Эти средства пересушивают кожу и в итоге не избавляют от проблемы. А выдавливание комедонов (черных точек) провоцирует еще большее воспаление.