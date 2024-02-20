Актера из «Слова пацана» оставили под арестом

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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, мера пресечения, руки за решеткой
Сергей Базанов останется заключенным под стражу Фото:

Актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов останется под арестом. Такое решение принял суд Москвы. Он обвиняется в совершении убийства 12 лет назад.

«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Базанова», — передает ТАСС. Об этом корреспонденту рассказали в суде Москвы.

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Актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов останется под арестом. Такое решение принял суд Москвы. Он обвиняется в совершении убийства 12 лет назад. «Суд удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Базанова», — передает ТАСС. Об этом корреспонденту рассказали в суде Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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