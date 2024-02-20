Актера из «Слова пацана» оставили под арестом

Сергей Базанов останется заключенным под стражу
Актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов останется под арестом. Такое решение принял суд Москвы. Он обвиняется в совершении убийства 12 лет назад.
«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Базанова», — передает ТАСС. Об этом корреспонденту рассказали в суде Москвы.
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