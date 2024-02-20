Путин: сегодня — время России

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир, топ
Россия становится уверенной и самодостаточной, заявил Владимир Путин Фото:

Сегодня настало время России, когда страна активно стремится к своим целям и развитию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Сегодня — время России. Сильные идеи всегда нужны, но сегодня — особенно, страна выходит на новый уровень задач», — заявил Путин. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что качественные изменения происходят в России в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, что делает страну уверенной и самодостаточной.

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Сегодня настало время России, когда страна активно стремится к своим целям и развитию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени». «Сегодня — время России. Сильные идеи всегда нужны, но сегодня — особенно, страна выходит на новый уровень задач», — заявил Путин. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что качественные изменения происходят в России в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, что делает страну уверенной и самодостаточной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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