Путин: сегодня — время России

Россия становится уверенной и самодостаточной, заявил Владимир Путин
Сегодня настало время России, когда страна активно стремится к своим целям и развитию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Сегодня — время России. Сильные идеи всегда нужны, но сегодня — особенно, страна выходит на новый уровень задач», — заявил Путин. Трансляцию форума ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что качественные изменения происходят в России в сфере обеспечения безопасности, экономического суверенитета, что делает страну уверенной и самодостаточной.
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