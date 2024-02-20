Путин: содержание пленных в России находится на достойном уровне

20 февраля 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Россия достойно поступает с пленными из ВСУ, заявил Владимир Путин Фото: Андреев Владимир © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия ответственно относится к содержанию пленных. Об этом в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил президент России Владимир Путин. «Россия достойно содержит пленных», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что этот процесс происходит в соответствии с международными конвенциями. Российский лидер подчеркнул, что такой же стандарт должен применяться и к лицам, взятым в плен в Авдеевке. Ранее группа украинских солдат на запорожском направлении оказалась взятой в плен без боя. Военнопленный Дмитрий Руденко поделился своим опытом и отметил, что, несмотря на страх перед пленом, его эмоции изменились после того, как российские вооруженные силы предоставили ему кофе с сахаром и сигареты. Он выразил удивление по поводу такого человеческого отношения, несмотря на то, что они ведут боевые действия друг против друга.

Россия ответственно относится к содержанию пленных. Об этом в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил президент России Владимир Путин. «Россия достойно содержит пленных», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что этот процесс происходит в соответствии с международными конвенциями. Российский лидер подчеркнул, что такой же стандарт должен применяться и к лицам, взятым в плен в Авдеевке. Ранее группа украинских солдат на запорожском направлении оказалась взятой в плен без боя. Военнопленный Дмитрий Руденко поделился своим опытом и отметил, что, несмотря на страх перед пленом, его эмоции изменились после того, как российские вооруженные силы предоставили ему кофе с сахаром и сигареты. Он выразил удивление по поводу такого человеческого отношения, несмотря на то, что они ведут боевые действия друг против друга.