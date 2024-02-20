Путин: содержание пленных в России находится на достойном уровне

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Владимир Путин. Форум АСИ «Сильные идеи для нового времени», путин владимир
Россия достойно поступает с пленными из ВСУ, заявил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия ответственно относится к содержанию пленных. Об этом в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил президент России Владимир Путин.

«Россия достойно содержит пленных», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что этот процесс происходит в соответствии с международными конвенциями. Российский лидер подчеркнул, что такой же стандарт должен применяться и к лицам, взятым в плен в Авдеевке.

Ранее группа украинских солдат на запорожском направлении оказалась взятой в плен без боя. Военнопленный Дмитрий Руденко поделился своим опытом и отметил, что, несмотря на страх перед пленом, его эмоции изменились после того, как российские вооруженные силы предоставили ему кофе с сахаром и сигареты. Он выразил удивление по поводу такого человеческого отношения, несмотря на то, что они ведут боевые действия друг против друга.

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Россия ответственно относится к содержанию пленных. Об этом в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил президент России Владимир Путин. «Россия достойно содержит пленных», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что этот процесс происходит в соответствии с международными конвенциями. Российский лидер подчеркнул, что такой же стандарт должен применяться и к лицам, взятым в плен в Авдеевке. Ранее группа украинских солдат на запорожском направлении оказалась взятой в плен без боя. Военнопленный Дмитрий Руденко поделился своим опытом и отметил, что, несмотря на страх перед пленом, его эмоции изменились после того, как российские вооруженные силы предоставили ему кофе с сахаром и сигареты. Он выразил удивление по поводу такого человеческого отношения, несмотря на то, что они ведут боевые действия друг против друга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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