На Украине погиб третий с начала СВО финский наемник

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
В зоне СВО погиб уже третий финский наемник, воюющий за ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб финский наемник, сражавшийся на стороне ВСУ. Об этом написали в газете Ilta-Sanomat.

«Боец-доброволец погиб в понедельник на Украине. Финский военный с позывным„Самсон“, служил в роте „Браво“ Международного легиона, где есть еще несколько финских добровольцев», — говорится в материале. Уточняется, что это же третий наемник из Финляндии, погибший на Украине.

Иностранные наемники воюют на стороне ВСУ чуть ли не с самого начала спецоперации. По данным Минобороны РФ, в зоне конфликта было уничтожено уже около шести тысяч бойцов иностранного легиона.

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На Украине погиб финский наемник, сражавшийся на стороне ВСУ. Об этом написали в газете Ilta-Sanomat. «Боец-доброволец погиб в понедельник на Украине. Финский военный с позывным„Самсон“, служил в роте „Браво“ Международного легиона, где есть еще несколько финских добровольцев», — говорится в материале. Уточняется, что это же третий наемник из Финляндии, погибший на Украине. Иностранные наемники воюют на стороне ВСУ чуть ли не с самого начала спецоперации. По данным Минобороны РФ, в зоне конфликта было уничтожено уже около шести тысяч бойцов иностранного легиона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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