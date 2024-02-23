В мире Европа На Украине погиб третий с начала СВО финский наемник 23 февраля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 + В зоне СВО погиб уже третий финский наемник, воюющий за ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине погиб финский наемник, сражавшийся на стороне ВСУ. Об этом написали в газете Ilta-Sanomat. «Боец-доброволец погиб в понедельник на Украине. Финский военный с позывным„Самсон“, служил в роте „Браво“ Международного легиона, где есть еще несколько финских добровольцев», — говорится в материале. Уточняется, что это же третий наемник из Финляндии, погибший на Украине. Иностранные наемники воюют на стороне ВСУ чуть ли не с самого начала спецоперации. По данным Минобороны РФ, в зоне конфликта было уничтожено уже около шести тысяч бойцов иностранного легиона. На Украине погиб финский наемник, сражавшийся на стороне ВСУ. Об этом написали в газете Ilta-Sanomat. «Боец-доброволец погиб в понедельник на Украине. Финский военный с позывным„Самсон“, служил в роте „Браво“ Международного легиона, где есть еще несколько финских добровольцев», — говорится в материале. Уточняется, что это же третий наемник из Финляндии, погибший на Украине. Иностранные наемники воюют на стороне ВСУ чуть ли не с самого начала спецоперации. По данным Минобороны РФ, в зоне конфликта было уничтожено уже около шести тысяч бойцов иностранного легиона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям