На Украине погиб третий с начала СВО финский наемник

В зоне СВО погиб уже третий финский наемник, воюющий за ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине погиб финский наемник, сражавшийся на стороне ВСУ. Об этом написали в газете Ilta-Sanomat.
«Боец-доброволец погиб в понедельник на Украине. Финский военный с позывным„Самсон“, служил в роте „Браво“ Международного легиона, где есть еще несколько финских добровольцев», — говорится в материале. Уточняется, что это же третий наемник из Финляндии, погибший на Украине.
Иностранные наемники воюют на стороне ВСУ чуть ли не с самого начала спецоперации. По данным Минобороны РФ, в зоне конфликта было уничтожено уже около шести тысяч бойцов иностранного легиона.
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