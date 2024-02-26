Республика Сербская начнет закупать российский газ

Республика Сербская заключила долгосрочный контракт с «Газпромом»
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Республика Сербская подписала контракт на закупку газа из РФ до 2025 года Фото:

Республика Сербская заключила контракт с российским предприятием «Газпром». Об этом сообщил президент республики Милорад Додик.

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«Было подписано соглашение сроком до 2025 года. „Газпром“ для нас очень надежный партнер, и нам очень приятно, что он выделил нас как партнеров в нашем регионе», — рассказал Милорад Додик «Известиям». Он уточнил, что газ закупается у России по приемлемой цене, а расчеты проводятся в рублях.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с Додиком в Казани на открытии «Игр будущего». Тогда российский лидер подчеркнул важность участия главы Республики Сербской в церемонии и поблагодарил его за поддержание отношений между государствами.

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Республика Сербская заключила контракт с российским предприятием «Газпром». Об этом сообщил президент республики Милорад Додик. «Было подписано соглашение сроком до 2025 года. „Газпром“ для нас очень надежный партнер, и нам очень приятно, что он выделил нас как партнеров в нашем регионе», — рассказал Милорад Додик «Известиям». Он уточнил, что газ закупается у России по приемлемой цене, а расчеты проводятся в рублях. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с Додиком в Казани на открытии «Игр будущего». Тогда российский лидер подчеркнул важность участия главы Республики Сербской в церемонии и поблагодарил его за поддержание отношений между государствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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