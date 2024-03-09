В России подвели итоги предвыборных дебатов

Политолог Асафов опубликовал итоги дебатов перед выборами-2024

09 марта 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Александр Асафов опубликовал итоги дебатов перед выборами президента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Российский политолог Александр Асафов опубликовал итоги дебатов перед выборами президента России-2024. Так, кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 33 балла, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 28 баллов, а выходец из «Новых людей» Владислав Даванков — 27 баллов. «Итоговый рейтинг участия в дебатах кандидатов в президенты РФ за две недели выглядит так: Николай Харитонов — 33, Леонид Слуцкий — 28, Владислав Даванков — 27», — написал Александр Асафов в своем telegram-канале. Политолог уточнил, что участие в предвыборных дебатах оценивали по таким критериям, как: личное участие, содержание, умение дискутировать, внешний вид, юмор и уровень подготовки. Также эксперт сообщил о рейтингах доверенных лиц претендентов на пост главы государства. Представители Даванкова набрали 63 балла, Слуцкого — 63 и Харитонова — 60. Кроме того, экспертом был опубликован общий рейтинг фракций, участвующих в президентской гонке. Туда вошли оценки не только кандидатов, но и их доверенных лиц. Так, КПРФ заработала 93 балла, а ЛДПР и «Новые люди» получили 91 и 90 баллов соответственно. Ранее политолог Павел Данилин заявил, что кандидаты в президенты оказались не готовы к предвыборным дебатам, передает деловое издание «Взгляд». Сами выборы пройдут с 15 по 17 марта. Граждане смогут отдать свой голос за Харитонова, Слуцкого, Даванкова или самовыдвиженца Владимира Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский политолог Александр Асафов опубликовал итоги дебатов перед выборами президента России-2024. Так, кандидат от КПРФ Николай Харитонов набрал 33 балла, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 28 баллов, а выходец из «Новых людей» Владислав Даванков — 27 баллов. «Итоговый рейтинг участия в дебатах кандидатов в президенты РФ за две недели выглядит так: Николай Харитонов — 33, Леонид Слуцкий — 28, Владислав Даванков — 27», — написал Александр Асафов в своем telegram-канале. Политолог уточнил, что участие в предвыборных дебатах оценивали по таким критериям, как: личное участие, содержание, умение дискутировать, внешний вид, юмор и уровень подготовки. Также эксперт сообщил о рейтингах доверенных лиц претендентов на пост главы государства. Представители Даванкова набрали 63 балла, Слуцкого — 63 и Харитонова — 60. Кроме того, экспертом был опубликован общий рейтинг фракций, участвующих в президентской гонке. Туда вошли оценки не только кандидатов, но и их доверенных лиц. Так, КПРФ заработала 93 балла, а ЛДПР и «Новые люди» получили 91 и 90 баллов соответственно. Ранее политолог Павел Данилин заявил, что кандидаты в президенты оказались не готовы к предвыборным дебатам, передает деловое издание «Взгляд». Сами выборы пройдут с 15 по 17 марта. Граждане смогут отдать свой голос за Харитонова, Слуцкого, Даванкова или самовыдвиженца Владимира Путина.