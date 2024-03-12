В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на российские регионы

Песков: ВС РФ делают все возможное для отражения атак украинских ДРГ
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Со стороны Украины продолжается террористическая активность, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные делают все, что необходимо для противостояния регулярным атакам украинских диверсантов на территорию РФ. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши военные делают все, что необходимо. Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам со стороны киевского режима. СВО продолжается», — заявил Песков.

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Российские военные делают все, что необходимо для противостояния регулярным атакам украинских диверсантов на территорию РФ. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Наши военные делают все, что необходимо. Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам со стороны киевского режима. СВО продолжается», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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