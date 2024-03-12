В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на российские регионы

Со стороны Украины продолжается террористическая активность, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные делают все, что необходимо для противостояния регулярным атакам украинских диверсантов на территорию РФ. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наши военные делают все, что необходимо. Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам со стороны киевского режима. СВО продолжается», — заявил Песков.
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