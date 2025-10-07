В Липецке беспилотник упал на улицу Буденного, идет эвакуация

Жителей части Липецка эвакуируют из-за упавшего БПЛА
Беспилотник упал на улицу в Липецке
Беспилотник упал на улицу в Липецке

На улице Буденного в Липецке были обнаружены взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Для обеспечения безопасности принято решение о частичной эвакуации жителей прилегающих домов с последующим размещением людей в пунктах временного пребывания (ПВР).

«На улице Буденного в Липецке обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА. На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы. Для обеспечения безопасности поручил мэру города провести эвакуацию части жителей, организовав их размещение в ПВР», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Случаи обнаружения и перехвата беспилотных летательных аппаратов фиксируются в различных регионах России. Ранее атаки с применением БПЛА и ракет имели место в Белгородской, Курской, Пензенской областях, а также в Севастополе и Таганроге, что привело к ранениям мирных жителей и повреждению инфраструктуры. В ряде регионов вводились режимы повышенной опасности и временные ограничения для обеспечения безопасности населения.

