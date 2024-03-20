SHAMAN высказался об идее включить его песни в школьную программу

SHAMAN поддержал идею включить его песни в школьную программу
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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
SHAMAN считает, что изучать его песни в школах — хорошая идея, если «душа поет» Фото:

Известный музыкант Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, выразил поддержку инициативе включения его песен в школьную программу. Однако артист подчеркнул, что это должно происходить только по желанию самих учеников.

«Если школьники хотят слышать и петь на уроках музыки, изучать мои песни, если так душа подскажет, я не вижу в этом ничего плохого», — заявил SHAMAN, передают «Известия». Он акцентировал внимание на том, что процесс должен быть ненавязчивым и исходить от сердца детей.

Дронов также отметил, что ему известно о случаях, когда учителя музыки уже исполняют его песни вместе со школьниками. Певец считает, что если такая практика приносит радость и соответствует желаниям учащихся, то ее следует только приветствовать.

Идея включения современной музыки в школьную программу не нова и уже обсуждалась в образовательных кругах. В частности, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал делом вкуса включение его песен в школьную программу, напоминает «Царьград».

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Известный музыкант Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, выразил поддержку инициативе включения его песен в школьную программу. Однако артист подчеркнул, что это должно происходить только по желанию самих учеников. «Если школьники хотят слышать и петь на уроках музыки, изучать мои песни, если так душа подскажет, я не вижу в этом ничего плохого», — заявил SHAMAN, передают «Известия». Он акцентировал внимание на том, что процесс должен быть ненавязчивым и исходить от сердца детей. Дронов также отметил, что ему известно о случаях, когда учителя музыки уже исполняют его песни вместе со школьниками. Певец считает, что если такая практика приносит радость и соответствует желаниям учащихся, то ее следует только приветствовать. Идея включения современной музыки в школьную программу не нова и уже обсуждалась в образовательных кругах. В частности, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал делом вкуса включение его песен в школьную программу, напоминает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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