SHAMAN высказался об идее включить его песни в школьную программу

SHAMAN поддержал идею включить его песни в школьную программу

20 марта 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

SHAMAN считает, что изучать его песни в школах — хорошая идея, если «душа поет» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Известный музыкант Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, выразил поддержку инициативе включения его песен в школьную программу. Однако артист подчеркнул, что это должно происходить только по желанию самих учеников. «Если школьники хотят слышать и петь на уроках музыки, изучать мои песни, если так душа подскажет, я не вижу в этом ничего плохого», — заявил SHAMAN, передают «Известия». Он акцентировал внимание на том, что процесс должен быть ненавязчивым и исходить от сердца детей. Дронов также отметил, что ему известно о случаях, когда учителя музыки уже исполняют его песни вместе со школьниками. Певец считает, что если такая практика приносит радость и соответствует желаниям учащихся, то ее следует только приветствовать. Идея включения современной музыки в школьную программу не нова и уже обсуждалась в образовательных кругах. В частности, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал делом вкуса включение его песен в школьную программу, напоминает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный музыкант Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, выразил поддержку инициативе включения его песен в школьную программу. Однако артист подчеркнул, что это должно происходить только по желанию самих учеников. «Если школьники хотят слышать и петь на уроках музыки, изучать мои песни, если так душа подскажет, я не вижу в этом ничего плохого», — заявил SHAMAN, передают «Известия». Он акцентировал внимание на том, что процесс должен быть ненавязчивым и исходить от сердца детей. Дронов также отметил, что ему известно о случаях, когда учителя музыки уже исполняют его песни вместе со школьниками. Певец считает, что если такая практика приносит радость и соответствует желаниям учащихся, то ее следует только приветствовать. Идея включения современной музыки в школьную программу не нова и уже обсуждалась в образовательных кругах. В частности, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал делом вкуса включение его песен в школьную программу, напоминает «Царьград».