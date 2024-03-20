В Госдуме РФ предложили наказывать блогеров, торгующих онлайн-курсами

21 марта 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

В Госдуме придумали наказание для «инфоцыган» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Депутаты Госдумы предложили отдельно наказывать блогеров, оказывающих образовательные услуги населению. Соответствующие поправки в законодательство запланированы к обсуждению 21 марта на заседании рабочей группы Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой. «Планируется внесение поправок в Уголовный кодекс для наказания неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Кроме того, поправки намечены и в КоАП», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ, который планируется к обсуждению в нижней палате парламента России. Ранее в России решили взять под контроль сферу онлайн-образования, что должно снизить количество лжепедагогов, коучей в Сети. К этому процессу привлекли госкорпорацию «ВЭБ.РФ». План компании по борьбе с «инфоцыганами» фактически одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Госдумы предложили отдельно наказывать блогеров, оказывающих образовательные услуги населению. Соответствующие поправки в законодательство запланированы к обсуждению 21 марта на заседании рабочей группы Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой. «Планируется внесение поправок в Уголовный кодекс для наказания неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Кроме того, поправки намечены и в КоАП», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ, который планируется к обсуждению в нижней палате парламента России. Ранее в России решили взять под контроль сферу онлайн-образования, что должно снизить количество лжепедагогов, коучей в Сети. К этому процессу привлекли госкорпорацию «ВЭБ.РФ». План компании по борьбе с «инфоцыганами» фактически одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.