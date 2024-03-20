20 марта 2024

В Госдуме РФ предложили наказывать блогеров, торгующих онлайн-курсами

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью Наумов Станислав Александрович Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР. Москва , госдума, государственная дума
В Госдуме придумали наказание для «инфоцыган» Фото:

Депутаты Госдумы предложили отдельно наказывать блогеров, оказывающих образовательные услуги населению. Соответствующие поправки в законодательство запланированы к обсуждению 21 марта на заседании рабочей группы Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой.

«Планируется внесение поправок в Уголовный кодекс для наказания неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Кроме того, поправки намечены и в КоАП», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ, который планируется к обсуждению в нижней палате парламента России.

Ранее в России решили взять под контроль сферу онлайн-образования, что должно снизить количество лжепедагогов, коучей в Сети. К этому процессу привлекли госкорпорацию «ВЭБ.РФ». План компании по борьбе с «инфоцыганами» фактически одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.

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Депутаты Госдумы предложили отдельно наказывать блогеров, оказывающих образовательные услуги населению. Соответствующие поправки в законодательство запланированы к обсуждению 21 марта на заседании рабочей группы Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой. «Планируется внесение поправок в Уголовный кодекс для наказания неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Кроме того, поправки намечены и в КоАП», — передает газета «Известия» со ссылкой на документ, который планируется к обсуждению в нижней палате парламента России. Ранее в России решили взять под контроль сферу онлайн-образования, что должно снизить количество лжепедагогов, коучей в Сети. К этому процессу привлекли госкорпорацию «ВЭБ.РФ». План компании по борьбе с «инфоцыганами» фактически одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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