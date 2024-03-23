Владимир Путин обратился к россиянам из-за теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в РИА Новости.
«Путин обратился к россиянам после теракта в „Крокус сити холле“ в Московской области», — сообщают РИА Новости. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что информация о выступлении появится в ближайшее время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.