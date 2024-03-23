Путин обратился к россиянам из-за теракта в «Крокус сити холле»

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Владимир Путин обратился к россиянам из-за теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в РИА Новости.

«Путин обратился к россиянам после теракта в „Крокус сити холле“ в Московской области», — сообщают РИА Новости. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что информация о выступлении появится в ближайшее время.

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Владимир Путин обратился к россиянам из-за теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в РИА Новости. «Путин обратился к россиянам после теракта в „Крокус сити холле“ в Московской области», — сообщают РИА Новости. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что информация о выступлении появится в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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