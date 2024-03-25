Путин отметил особенность поведения союзников Киева после терактов в «Крокусе»

Путин: поддерживающим Украину не хочется быть соучастниками террора

26 марта 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Странам, которые поддерживают Украину, не хочется быть соучастниками террора, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Страны, поддерживающие украинские власти, сталкиваются с дилеммой, не желая ассоциировать себя с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул сложность ситуации в связи с последним терактом в «Крокус Сити Холл». «Тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов действительно очень много», — отметил Путин. Слова президента опубликованы на официальном сайте Кремля Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны, поддерживающие украинские власти, сталкиваются с дилеммой, не желая ассоциировать себя с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул сложность ситуации в связи с последним терактом в «Крокус Сити Холл». «Тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов действительно очень много», — отметил Путин. Слова президента опубликованы на официальном сайте Кремля