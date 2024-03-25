25 марта 2024

Путин отметил особенность поведения союзников Киева после терактов в «Крокусе»

Путин: поддерживающим Украину не хочется быть соучастниками террора
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Странам, которые поддерживают Украину, не хочется быть соучастниками террора, заявил Владимир Путин Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Страны, поддерживающие украинские власти, сталкиваются с дилеммой, не желая ассоциировать себя с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул сложность ситуации в связи с последним терактом в «Крокус Сити Холл».

«Тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов действительно очень много», — отметил Путин. Слова президента опубликованы на официальном сайте Кремля

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Страны, поддерживающие украинские власти, сталкиваются с дилеммой, не желая ассоциировать себя с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул сложность ситуации в связи с последним терактом в «Крокус Сити Холл». «Тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов действительно очень много», — отметил Путин. Слова президента опубликованы на официальном сайте Кремля
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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