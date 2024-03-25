Путин отметил особенность поведения союзников Киева после терактов в «Крокусе»

Странам, которые поддерживают Украину, не хочется быть соучастниками террора, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Страны, поддерживающие украинские власти, сталкиваются с дилеммой, не желая ассоциировать себя с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул сложность ситуации в связи с последним терактом в «Крокус Сити Холл».
«Тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов действительно очень много», —
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