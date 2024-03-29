Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» уже был арестован

29 марта 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Девятый фигурант дела о теракте вызывающе вел себя у здания «Крокуса» в день трагедии Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои Назримад уже был помещен под арест из-за вызывающего поведения у здания концертной площадки в день трагедии. Об этом сообщили в суде. «Девятый фигурант дела о теракте ранее был арестован на 15 суток за „вызывающее и дерзкое поведение“ у здания „Крокуса“ во время теракта», — говорится в документах суда. Информацию передает РИА Новости. Из-за теракта в «Крокусе погибли» 144 человека, после чего начались задержания и аресты всех, кто может быть причастен к трагедии. Недавно СК РФ попросил арестовать Назримада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои Назримад уже был помещен под арест из-за вызывающего поведения у здания концертной площадки в день трагедии. Об этом сообщили в суде. «Девятый фигурант дела о теракте ранее был арестован на 15 суток за „вызывающее и дерзкое поведение“ у здания „Крокуса“ во время теракта», — говорится в документах суда. Информацию передает РИА Новости. Из-за теракта в «Крокусе погибли» 144 человека, после чего начались задержания и аресты всех, кто может быть причастен к трагедии. Недавно СК РФ попросил арестовать Назримада.