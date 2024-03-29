Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» уже был арестован

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои Назримад уже был помещен под арест из-за вызывающего поведения у здания концертной площадки в день трагедии. Об этом сообщили в суде.
«Девятый фигурант дела о теракте ранее был арестован на 15 суток за „вызывающее и дерзкое поведение“ у здания „Крокуса“ во время теракта», — говорится в документах суда. Информацию передает РИА Новости.
Из-за теракта в «Крокусе погибли» 144 человека, после чего начались задержания и аресты всех, кто может быть причастен к трагедии. Недавно СК РФ попросил арестовать Назримада.
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