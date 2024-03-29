Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» уже был арестован

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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Девятый фигурант дела о теракте вызывающе вел себя у здания «Крокуса» в день трагедии Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои Назримад уже был помещен под арест из-за вызывающего поведения у здания концертной площадки в день трагедии. Об этом сообщили в суде.

«Девятый фигурант дела о теракте ранее был арестован на 15 суток за „вызывающее и дерзкое поведение“ у здания „Крокуса“ во время теракта», — говорится в документах суда. Информацию передает РИА Новости.

Из-за теракта в «Крокусе погибли» 144 человека, после чего начались задержания и аресты всех, кто может быть причастен к трагедии. Недавно СК РФ попросил арестовать Назримада.

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Девятый фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои Назримад уже был помещен под арест из-за вызывающего поведения у здания концертной площадки в день трагедии. Об этом сообщили в суде. «Девятый фигурант дела о теракте ранее был арестован на 15 суток за „вызывающее и дерзкое поведение“ у здания „Крокуса“ во время теракта», — говорится в документах суда. Информацию передает РИА Новости. Из-за теракта в «Крокусе погибли» 144 человека, после чего начались задержания и аресты всех, кто может быть причастен к трагедии. Недавно СК РФ попросил арестовать Назримада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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