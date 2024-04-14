США отказались защищать Израиль в войне против Ирана

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США будут придерживаться своей прежней политики на Ближнем Востоке
США будут придерживаться своей прежней политики на Ближнем Востоке Фото:

Соединенные Штаты признают за Израилем право на самооборону, но не планируют вмешиваться в возможные военные действия против Ирана. Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома.

"Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий, чтобы защищать себя. Это наша давняя политика, и она остается в силе. Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных (в военных действиях — прим. URA.RU) инициативах", — заявил представитель американской администрации, слова которого приводит CNN.

Также в Белом доме отметили, что США будут защищать свои интересы и попытаются привлечь Иран к ответственности. Но только в случае если он будет противостоять им.

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Соединенные Штаты признают за Израилем право на самооборону, но не планируют вмешиваться в возможные военные действия против Ирана. Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома. "Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий, чтобы защищать себя. Это наша давняя политика, и она остается в силе. Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных (в военных действиях — прим. URA.RU) инициативах", — заявил представитель американской администрации, слова которого приводит CNN. Также в Белом доме отметили, что США будут защищать свои интересы и попытаются привлечь Иран к ответственности. Но только в случае если он будет противостоять им.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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