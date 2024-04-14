США отказались защищать Израиль в войне против Ирана

Соединенные Штаты признают за Израилем право на самооборону, но не планируют вмешиваться в возможные военные действия против Ирана. Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома.
"Мы считаем, что у Израиля есть свобода действий, чтобы защищать себя. Это наша давняя политика, и она остается в силе. Однако нет, мы не думаем, что будем участвовать в подобных (в военных действиях — прим. URA.RU) инициативах", — заявил представитель американской администрации, слова которого приводит CNN.
Также в Белом доме отметили, что США будут защищать свои интересы и попытаются привлечь Иран к ответственности. Но только в случае если он будет противостоять им.
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