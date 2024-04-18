Минобороны РФ: техника для Парада Победы отправилась в Москву

19 апреля 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Техника выдвинулась из подмосковного Алабина в Москву Фото: Илья Московец © URA.RU В преддверии празднования Дня Победы, военная техника, участвующая в параде на Красной площади, начала передвижение из подмосковного Алабина в Москву. Об этом рассказали в Минобороны России. «Военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники», — говорится в тексте. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Колонна состоит из более чем 100 единиц боевой и специализированной техники. По маршруту движения за порядком следят наряды ГИБДД и Военной автоинспекции. В ближайшие дни техника будет подготовлена к параду: пройдет техническую проверку, окраску и украшение праздничной символикой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии празднования Дня Победы, военная техника, участвующая в параде на Красной площади, начала передвижение из подмосковного Алабина в Москву. Об этом рассказали в Минобороны России. «Военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники», — говорится в тексте. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Колонна состоит из более чем 100 единиц боевой и специализированной техники. По маршруту движения за порядком следят наряды ГИБДД и Военной автоинспекции. В ближайшие дни техника будет подготовлена к параду: пройдет техническую проверку, окраску и украшение праздничной символикой.