18 апреля 2024

Минобороны РФ: техника для Парада Победы отправилась в Москву

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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, репетиция парада, танк
Техника выдвинулась из подмосковного Алабина в Москву Фото:

В преддверии празднования Дня Победы, военная техника, участвующая в параде на Красной площади, начала передвижение из подмосковного Алабина в Москву. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники», — говорится в тексте. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Колонна состоит из более чем 100 единиц боевой и специализированной техники. По маршруту движения за порядком следят наряды ГИБДД и Военной автоинспекции. В ближайшие дни техника будет подготовлена к параду: пройдет техническую проверку, окраску и украшение праздничной символикой.

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В преддверии празднования Дня Победы, военная техника, участвующая в параде на Красной площади, начала передвижение из подмосковного Алабина в Москву. Об этом рассказали в Минобороны России. «Военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники», — говорится в тексте. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства. Колонна состоит из более чем 100 единиц боевой и специализированной техники. По маршруту движения за порядком следят наряды ГИБДД и Военной автоинспекции. В ближайшие дни техника будет подготовлена к параду: пройдет техническую проверку, окраску и украшение праздничной символикой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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