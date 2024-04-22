Песков: Азербайджан — друг и партнер России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Песков отметил большой потенциал для развития сотрудничества Азербайджана и России Фото:

Азербайджан является другом и партнером РФ. У стран большой потенциал к развитию сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Азербайджан — друг и партнер РФ, у стран есть большой потенциал для развития сотрудничества и желание развивать отношения», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что у стран есть возможности для расширения торгово-экономического потенциала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Азербайджан является другом и партнером РФ. У стран большой потенциал к развитию сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Азербайджан — друг и партнер РФ, у стран есть большой потенциал для развития сотрудничества и желание развивать отношения», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что у стран есть возможности для расширения торгово-экономического потенциала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...