Песков: Азербайджан — друг и партнер России

Песков отметил большой потенциал для развития сотрудничества Азербайджана и России
Азербайджан является другом и партнером РФ. У стран большой потенциал к развитию сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Азербайджан — друг и партнер РФ, у стран есть большой потенциал для развития сотрудничества и желание развивать отношения», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что у стран есть возможности для расширения торгово-экономического потенциала.
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