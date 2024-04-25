Песков: Путин общается с людьми постоянно

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда находится в контакте с людьми
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Президент России Владимир Путин постоянно общается с людьми, особенно в кризисные моменты. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Общение с людьми, главами муниципалитетов, органами власти Путин проводит постоянно. Тем более в кризисные моменты», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Таким образом Песков прокомментировал совещание по паводкам, которое состоялось 24 апреля. На нем Путин общался не только с региональными властями, но и простыми жителями. Подробности — в материале URA.RU.
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