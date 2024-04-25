Песков: Путин общается с людьми постоянно

25 апреля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда находится в контакте с людьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Президент России Владимир Путин постоянно общается с людьми, особенно в кризисные моменты. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Общение с людьми, главами муниципалитетов, органами власти Путин проводит постоянно. Тем более в кризисные моменты», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Таким образом Песков прокомментировал совещание по паводкам, которое состоялось 24 апреля. На нем Путин общался не только с региональными властями, но и простыми жителями. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин постоянно общается с людьми, особенно в кризисные моменты. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Общение с людьми, главами муниципалитетов, органами власти Путин проводит постоянно. Тем более в кризисные моменты», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Таким образом Песков прокомментировал совещание по паводкам, которое состоялось 24 апреля. На нем Путин общался не только с региональными властями, но и простыми жителями. Подробности — в материале URA.RU.