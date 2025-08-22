Трамп, не стесняясь, похвастался фотографией с Путиным на Аляске

Дональд Трамп продемонстрировал фотографию с президентом России Владимиром Путиным, сделанную во время недавнего саммита на Аляске. Американский лидер также допустил возможность визита Путина на чемпионат мира по футболу в США. Об этом он заявил в Овальном кабинете Белого дома.
«Владимир Путин, который, я верю, приедет, в зависимости от того, что произойдет. Он может приехать, а может и не приехать, в зависимости от того, что произойдет. В ближайшие пару недель у нас много чего произойдет. Но я подумал, что это хорошая его фотография. Хорошо с моей стороны, но мило с его. Так что это было очень мило», — цитирует Трампа Clash Report.
Ранее президент США заявил о намерении в ближайшие две недели принять «очень важное решение» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, дальнейшие действия Вашингтона зависят от развития ситуации между Россией и Украиной в ближайшее время.
