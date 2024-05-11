11 мая 2024

Как подкормить огурцы дрожжами: рецепты и правила

© Служба новостей «URA.RU»
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АО «Тепличное». Свердловская область, поселок Садовый, овощи, оранжерея, теплица, тепличное хозяйство, парник, сельское хозяйство, огурец, агрокомплекс, овощная культура, выращивание огурцов
Подкормка дрожжами значительно увеличивает урожай Фото:

Главный секрет большого урожая огурцов — качественная подкормка. Опытные садоводы рекомендуют использовать дрожжи. Применять их можно как в теплице, так и в открытом грунте. Существует несколько рецептов дрожжевых подкормок. О самых эффективных — в материале URA.RU.

Рецепты дрожжевых подкормок

Подкормка дрожжами подходит практически для всех садовых культур, но на огурцы она действует лучше всего. Использовать ее можно для овощей, растущих как в теплице, так и на открытом грунте.

Подкормка дрожжами с сахаром

Пакетик сухих дрожжей массой 10-12 грамм растворяется в 5 литрах теплой воды и добавляется пол стакана сахара. Смесь оставляется на 5-7 дней в теплом месте для брожения. Далее подкормка используется из расчета — один стакан на ведро воды. Норма — литр на куст.

Сухие дрожжи с аскорбиновой кислотой

Пачка сухих дрожжей и 2 грамма аскорбиновой кислоты растворяется в 5 литрах теплой воды. Смесь настаивается 5-7 дней в теплом месте. После подкормка используется из расчета — один стакан на ведро воды. Норма — литр на куст, пишет «Комсомольская правда».

Подкормка из дрожжей и хлеба

Пол ведра кусочков белого и ржаного хлеба заливается доверху теплой водой и добавляется 100 грамм прессованных или чайная ложка сухих дрожжей, 100 грамм сахара или меда. Настаивается смесь три дня. Готовый настой процеживается и разводится водой из расчета 1 к 5. Норма расхода — пол литра на одно растение.

АО «Тепличное». Свердловская область, поселок Садовый
За лето необходимо произвести 2-3 подкормки
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Правила подкормки дрожжами

Всего за лето необходимо провести две или три подкормки. Первая проводится, когда у саженцев появился второй листочек для стимулирования развития растений. Вторая — в начале цветения, чтобы стимулировать завязи. Третья можно провести после первых плодов, когда кусты наберутся сил для новой порции урожая.

Хранить дрожжевые подкормки следует не более трех дней. В противном случае они теряют свои свойства и приобретают неприятный запах. Полив дрожжами огурцов лучше проводить вечером и в теплую погоду.

Обзорная по городу. Пермь
Последняя подкормка за лето проводится после сбора первых плодов
Фото:

Польза дрожжевой подкормки

Подкормка дрожжами оживляет почву и создает отличные условия для размножения почвенных бактерий, в том числе связывающих азот. В результате огурцы растут крепкими и здоровыми. К тому же, корневая система, напитавшаяся дрожжами, развивается быстро. Как следствие — повышается устойчивость растений к болезням и увеличивается урожай.

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Главный секрет большого урожая огурцов — качественная подкормка. Опытные садоводы рекомендуют использовать дрожжи. Применять их можно как в теплице, так и в открытом грунте. Существует несколько рецептов дрожжевых подкормок. О самых эффективных — в материале URA.RU. Подкормка дрожжами подходит практически для всех садовых культур, но на огурцы она действует лучше всего. Использовать ее можно для овощей, растущих как в теплице, так и на открытом грунте. Подкормка дрожжами с сахаром Пакетик сухих дрожжей массой 10-12 грамм растворяется в 5 литрах теплой воды и добавляется пол стакана сахара. Смесь оставляется на 5-7 дней в теплом месте для брожения. Далее подкормка используется из расчета — один стакан на ведро воды. Норма — литр на куст. Сухие дрожжи с аскорбиновой кислотой Пачка сухих дрожжей и 2 грамма аскорбиновой кислоты растворяется в 5 литрах теплой воды. Смесь настаивается 5-7 дней в теплом месте. После подкормка используется из расчета — один стакан на ведро воды. Норма — литр на куст, пишет «Комсомольская правда». Подкормка из дрожжей и хлеба Пол ведра кусочков белого и ржаного хлеба заливается доверху теплой водой и добавляется 100 грамм прессованных или чайная ложка сухих дрожжей, 100 грамм сахара или меда. Настаивается смесь три дня. Готовый настой процеживается и разводится водой из расчета 1 к 5. Норма расхода — пол литра на одно растение. Всего за лето необходимо провести две или три подкормки. Первая проводится, когда у саженцев появился второй листочек для стимулирования развития растений. Вторая — в начале цветения, чтобы стимулировать завязи. Третья можно провести после первых плодов, когда кусты наберутся сил для новой порции урожая. Хранить дрожжевые подкормки следует не более трех дней. В противном случае они теряют свои свойства и приобретают неприятный запах. Полив дрожжами огурцов лучше проводить вечером и в теплую погоду. Подкормка дрожжами оживляет почву и создает отличные условия для размножения почвенных бактерий, в том числе связывающих азот. В результате огурцы растут крепкими и здоровыми. К тому же, корневая система, напитавшаяся дрожжами, развивается быстро. Как следствие — повышается устойчивость растений к болезням и увеличивается урожай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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