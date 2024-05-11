Как подкормить огурцы дрожжами: рецепты и правила

12 мая 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

Подкормка дрожжами значительно увеличивает урожай Фото: Илья Московец © URA.RU Главный секрет большого урожая огурцов — качественная подкормка. Опытные садоводы рекомендуют использовать дрожжи. Применять их можно как в теплице, так и в открытом грунте. Существует несколько рецептов дрожжевых подкормок. О самых эффективных — в материале URA.RU. Рецепты дрожжевых подкормок Подкормка дрожжами подходит практически для всех садовых культур, но на огурцы она действует лучше всего. Использовать ее можно для овощей, растущих как в теплице, так и на открытом грунте. Подкормка дрожжами с сахаром Пакетик сухих дрожжей массой 10-12 грамм растворяется в 5 литрах теплой воды и добавляется пол стакана сахара. Смесь оставляется на 5-7 дней в теплом месте для брожения. Далее подкормка используется из расчета — один стакан на ведро воды. Норма — литр на куст. Сухие дрожжи с аскорбиновой кислотой Пачка сухих дрожжей и 2 грамма аскорбиновой кислоты растворяется в 5 литрах теплой воды. Смесь настаивается 5-7 дней в теплом месте. После подкормка используется из расчета — один стакан на ведро воды. Норма — литр на куст, пишет «Комсомольская правда». Подкормка из дрожжей и хлеба Пол ведра кусочков белого и ржаного хлеба заливается доверху теплой водой и добавляется 100 грамм прессованных или чайная ложка сухих дрожжей, 100 грамм сахара или меда. Настаивается смесь три дня. Готовый настой процеживается и разводится водой из расчета 1 к 5. Норма расхода — пол литра на одно растение. За лето необходимо произвести 2-3 подкормки Фото: Илья Московец © URA.RU Правила подкормки дрожжами Всего за лето необходимо провести две или три подкормки. Первая проводится, когда у саженцев появился второй листочек для стимулирования развития растений. Вторая — в начале цветения, чтобы стимулировать завязи. Третья можно провести после первых плодов, когда кусты наберутся сил для новой порции урожая. Хранить дрожжевые подкормки следует не более трех дней. В противном случае они теряют свои свойства и приобретают неприятный запах. Полив дрожжами огурцов лучше проводить вечером и в теплую погоду. Последняя подкормка за лето проводится после сбора первых плодов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Польза дрожжевой подкормки Подкормка дрожжами оживляет почву и создает отличные условия для размножения почвенных бактерий, в том числе связывающих азот. В результате огурцы растут крепкими и здоровыми. К тому же, корневая система, напитавшаяся дрожжами, развивается быстро. Как следствие — повышается устойчивость растений к болезням и увеличивается урожай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный секрет большого урожая огурцов — качественная подкормка. Опытные садоводы рекомендуют использовать дрожжи. Применять их можно как в теплице, так и в открытом грунте. Существует несколько рецептов дрожжевых подкормок. О самых эффективных — в материале URA.RU. Подкормка дрожжами подходит практически для всех садовых культур, но на огурцы она действует лучше всего. Использовать ее можно для овощей, растущих как в теплице, так и на открытом грунте. Подкормка дрожжами с сахаром Пакетик сухих дрожжей массой 10-12 грамм растворяется в 5 литрах теплой воды и добавляется пол стакана сахара. Смесь оставляется на 5-7 дней в теплом месте для брожения. Далее подкормка используется из расчета — один стакан на ведро воды. Норма — литр на куст. Сухие дрожжи с аскорбиновой кислотой Пачка сухих дрожжей и 2 грамма аскорбиновой кислоты растворяется в 5 литрах теплой воды. Смесь настаивается 5-7 дней в теплом месте. После подкормка используется из расчета — один стакан на ведро воды. Норма — литр на куст, пишет «Комсомольская правда». Подкормка из дрожжей и хлеба Пол ведра кусочков белого и ржаного хлеба заливается доверху теплой водой и добавляется 100 грамм прессованных или чайная ложка сухих дрожжей, 100 грамм сахара или меда. Настаивается смесь три дня. Готовый настой процеживается и разводится водой из расчета 1 к 5. Норма расхода — пол литра на одно растение. Всего за лето необходимо провести две или три подкормки. Первая проводится, когда у саженцев появился второй листочек для стимулирования развития растений. Вторая — в начале цветения, чтобы стимулировать завязи. Третья можно провести после первых плодов, когда кусты наберутся сил для новой порции урожая. Хранить дрожжевые подкормки следует не более трех дней. В противном случае они теряют свои свойства и приобретают неприятный запах. Полив дрожжами огурцов лучше проводить вечером и в теплую погоду. Подкормка дрожжами оживляет почву и создает отличные условия для размножения почвенных бактерий, в том числе связывающих азот. В результате огурцы растут крепкими и здоровыми. К тому же, корневая система, напитавшаяся дрожжами, развивается быстро. Как следствие — повышается устойчивость растений к болезням и увеличивается урожай.