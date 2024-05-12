В Госдуме рекомендовали сделать Силуанова главой Минфина

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Михаил Мишустин посетил Координационный центр на ВДНХ. Москва, силуанов антон
На пост министра финансов рекомендовано назначить Антона Силуанова Фото:
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В Государственной думе было предложено утвердить кандидатуру Антона Силуанова на пост министра финансов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Соответственно, у нас принимается решение рекомендовать», — передает слова Макарова РИА Новости. Отмечается, что в данный момент Силуанов временно исполняет обязанности министра финансов.

Сообщалось, что Антон Силуанов останется министром финансов в новом правительстве. Источники сообщают, что он будет продолжать занимать эту должность.

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В Государственной думе было предложено утвердить кандидатуру Антона Силуанова на пост министра финансов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Соответственно, у нас принимается решение рекомендовать», — передает слова Макарова РИА Новости. Отмечается, что в данный момент Силуанов временно исполняет обязанности министра финансов. Сообщалось, что Антон Силуанов останется министром финансов в новом правительстве. Источники сообщают, что он будет продолжать занимать эту должность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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