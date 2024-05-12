В Госдуме рекомендовали сделать Силуанова главой Минфина

12 мая 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

На пост министра финансов рекомендовано назначить Антона Силуанова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 В Государственной думе было предложено утвердить кандидатуру Антона Силуанова на пост министра финансов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Соответственно, у нас принимается решение рекомендовать», — передает слова Макарова РИА Новости. Отмечается, что в данный момент Силуанов временно исполняет обязанности министра финансов. Сообщалось, что Антон Силуанов останется министром финансов в новом правительстве. Источники сообщают, что он будет продолжать занимать эту должность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Государственной думе было предложено утвердить кандидатуру Антона Силуанова на пост министра финансов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Соответственно, у нас принимается решение рекомендовать», — передает слова Макарова РИА Новости. Отмечается, что в данный момент Силуанов временно исполняет обязанности министра финансов. Сообщалось, что Антон Силуанов останется министром финансов в новом правительстве. Источники сообщают, что он будет продолжать занимать эту должность.