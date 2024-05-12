В Госдуме рекомендовали сделать Силуанова главой Минфина

На пост министра финансов рекомендовано назначить Антона Силуанова
новость из сюжетаСмена правительства в России-2024
В Государственной думе было предложено утвердить кандидатуру Антона Силуанова на пост министра финансов. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«Соответственно, у нас принимается решение рекомендовать», — передает слова Макарова РИА Новости. Отмечается, что в данный момент Силуанов временно исполняет обязанности министра финансов.
Сообщалось, что Антон Силуанов останется министром финансов в новом правительстве. Источники сообщают, что он будет продолжать занимать эту должность.
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