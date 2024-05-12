Комитет Госдумы определился с кандидатурой на пост главы Минздрава

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Клипарт, разное. Екатеринбург, мурашко михаил
Комитет Госдумы рекомендует Михаила Мурашко на пост главы Минздрава Фото:

Комитет Госдумы рекомендует Михаила Мурашко на пост главы Минздрава. Об этом заявили в пресс-службе комитета.

«Комитет госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру Мурашко на пост главы минздрава», — сообщили в пресс-службе комитета. Информацию об этом передает ТАСС.

Сегодня кандидаты на посты вице-премьеров и министров проходят согласование в профильных комитетах. Ранее комитет Государственной думы по промышленности и торговле уже поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства России.

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Комитет Госдумы рекомендует Михаила Мурашко на пост главы Минздрава. Об этом заявили в пресс-службе комитета. «Комитет госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру Мурашко на пост главы минздрава», — сообщили в пресс-службе комитета. Информацию об этом передает ТАСС. Сегодня кандидаты на посты вице-премьеров и министров проходят согласование в профильных комитетах. Ранее комитет Государственной думы по промышленности и торговле уже поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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