Комитет Госдумы определился с кандидатурой на пост главы Минздрава

Комитет Госдумы рекомендует Михаила Мурашко на пост главы Минздрава
Комитет Госдумы рекомендует Михаила Мурашко на пост главы Минздрава. Об этом заявили в пресс-службе комитета.
«Комитет госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру Мурашко на пост главы минздрава», — сообщили в пресс-службе комитета. Информацию об этом передает ТАСС.
Сегодня кандидаты на посты вице-премьеров и министров проходят согласование в профильных комитетах. Ранее комитет Государственной думы по промышленности и торговле уже поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства России.
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