Комитет Госдумы определился с кандидатурой на пост главы Минздрава

12 мая 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Комитет Госдумы рекомендует Михаила Мурашко на пост главы Минздрава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комитет Госдумы рекомендует Михаила Мурашко на пост главы Минздрава. Об этом заявили в пресс-службе комитета. «Комитет госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру Мурашко на пост главы минздрава», — сообщили в пресс-службе комитета. Информацию об этом передает ТАСС. Сегодня кандидаты на посты вице-премьеров и министров проходят согласование в профильных комитетах. Ранее комитет Государственной думы по промышленности и торговле уже поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет Госдумы рекомендует Михаила Мурашко на пост главы Минздрава. Об этом заявили в пресс-службе комитета. «Комитет госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру Мурашко на пост главы минздрава», — сообщили в пресс-службе комитета. Информацию об этом передает ТАСС. Сегодня кандидаты на посты вице-премьеров и министров проходят согласование в профильных комитетах. Ранее комитет Государственной думы по промышленности и торговле уже поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого заместителя председателя правительства России.