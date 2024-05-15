Ковальчук заявил о снятии моратория на проверку IT-компаний

Ковальчук призвал проверить ценообразование в сфере IT в России

15 мая 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Ковальчук заявил, что после снятия моратория для IT-компаний, нужно проверить ценообразование в этой сфере Фото: Анна Майорова © URA.RU В России был снят мораторий на проверку IT-компаний. В связи с этим следует проверить ценообразование в сфере цифровизации. Об этом сообщил новый глава Счетной палаты России Борис Ковальчук. «Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку, в том числе IT-компаний, он недавно закончился», — передает РИА Новости слова Ковальчука. Он добавил, что, согласно недавнему окончанию моратория, органы власти могут так или иначе проверять компании. Мораторий был введен для поддержки разработчиков. По словам Ковальчука, на данный момент необходимо внимательно изучить ценообразование в сфере IT, где цена продукта часто формируется через цепочку посредников и интеграторов, а победитель тендеров определяется на основе договоренностей между вендорами и интеграторами. Также Ковальчук особо выделил значимость цифровизации для работы Счетной палаты и акцентировал внимание на проблематике ценообразования в этой области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России был снят мораторий на проверку IT-компаний. В связи с этим следует проверить ценообразование в сфере цифровизации. Об этом сообщил новый глава Счетной палаты России Борис Ковальчук. «Хочу напомнить, что действовал мораторий на проверку, в том числе IT-компаний, он недавно закончился», — передает РИА Новости слова Ковальчука. Он добавил, что, согласно недавнему окончанию моратория, органы власти могут так или иначе проверять компании. Мораторий был введен для поддержки разработчиков. По словам Ковальчука, на данный момент необходимо внимательно изучить ценообразование в сфере IT, где цена продукта часто формируется через цепочку посредников и интеграторов, а победитель тендеров определяется на основе договоренностей между вендорами и интеграторами. Также Ковальчук особо выделил значимость цифровизации для работы Счетной палаты и акцентировал внимание на проблематике ценообразования в этой области.