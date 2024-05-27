Страны ЕС решили пригласить Россию на саммит по Украине

Bloomberg: в ЕС допускают саммит по Украине с участием РФ в Саудовской Аравии
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Страны ЕС думают над приглашением России на саммит по Украине осенью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Евросоюза допускают, что осенью в Саудовской Аравии состоится саммит по Украине с участием России. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявления официальных лиц объединения.

«ЕС считает важной задачу перейти от конференции в Швейцарии в июне, в которой Москва не примет участия, к возможной встрече осенью с участием России осенью», — говорится в материале. Если это состоится, это будут первые переговоры российской и украинской стороной после марта 2022 года.

Ближайший саммит по Украине состоится в середине июня в Швейцарии. На него Россию не пригласили. Подробности, кто там будет, — в материале URA.RU.

Однако переговоры с Украиной осложняет то, что ее глава Владимир Зеленский утратил свою легитимность. Его президентский срок закончился. Во время своего правления он ввел законодательный запрет на диалог с РФ.

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Страны Евросоюза допускают, что осенью в Саудовской Аравии состоится саммит по Украине с участием России. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявления официальных лиц объединения. «ЕС считает важной задачу перейти от конференции в Швейцарии в июне, в которой Москва не примет участия, к возможной встрече осенью с участием России осенью», — говорится в материале. Если это состоится, это будут первые переговоры российской и украинской стороной после марта 2022 года. Ближайший саммит по Украине состоится в середине июня в Швейцарии. На него Россию не пригласили. Подробности, кто там будет, — в материале URA.RU. Однако переговоры с Украиной осложняет то, что ее глава Владимир Зеленский утратил свою легитимность. Его президентский срок закончился. Во время своего правления он ввел законодательный запрет на диалог с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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