Косметолог объяснила, какой косметикой нельзя пользоваться жарким летом

Косметолог Анчикова: в жару следует отказаться от средств с маслами и кислотами
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Магазин косметики и парфюмерии Золотое Яблоко. Екатеринбург, магазин косметики, золотое яблоко
Косметика с маслами создает пленку, которая препятствует поступлению кислорода к коже, заявила Анчикова Фото:

Косметика, содержащая масла и кислоты, не рекомендована к использованию в жаркую погоду. Она может провоцировать появление прыщей и угрей. Об этом сообщила дерматовенеролог, приглашенный эксперт бренда d’Alba Екатерина Анчикова.

«Они обладают комедогенным эффектом. Масло, взаимодействуя с кожным салом и большим количеством пота, меняет качество поверхности кожи. Уплотняется содержимое пор и кожное сало иногда не может самостоятельно выйти на поверхность», — передает «Газета.Ru» слова Анчиковой. Она добавила, что все перечисленное может провоцировать появление угрей, воспалений и прыщей.

По словам косметолога, питательные кремы создают пленку, блокирующую доступ кислорода к коже. Это может привести к расширению поверхностных капилляров и появлению купероза и сосудистой сетки.

Екатерина Анчикова также предостерегла от использования средств с ретинолом и кислотами в утреннее и дневное время, а также от агрессивных пилингов и скрабирования. Они могут уменьшать кожный иммунитет и провоцировать появление дерматитов и микроожогов. Эксперт подчеркнула, что летом особенно важно защищать кожу от ультрафиолетовой агрессии.

Ранее диетолог Нурия Дианова сообщила, что в жару следует отказаться от употребления тяжелого мяса. В это время рацион должны составлять фрукты, рыба, овощи и зелень, потому что такая пища намного легче, в ней много клетчатки.

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Косметика, содержащая масла и кислоты, не рекомендована к использованию в жаркую погоду. Она может провоцировать появление прыщей и угрей. Об этом сообщила дерматовенеролог, приглашенный эксперт бренда d’Alba Екатерина Анчикова. «Они обладают комедогенным эффектом. Масло, взаимодействуя с кожным салом и большим количеством пота, меняет качество поверхности кожи. Уплотняется содержимое пор и кожное сало иногда не может самостоятельно выйти на поверхность», — передает «Газета.Ru» слова Анчиковой. Она добавила, что все перечисленное может провоцировать появление угрей, воспалений и прыщей. По словам косметолога, питательные кремы создают пленку, блокирующую доступ кислорода к коже. Это может привести к расширению поверхностных капилляров и появлению купероза и сосудистой сетки. Екатерина Анчикова также предостерегла от использования средств с ретинолом и кислотами в утреннее и дневное время, а также от агрессивных пилингов и скрабирования. Они могут уменьшать кожный иммунитет и провоцировать появление дерматитов и микроожогов. Эксперт подчеркнула, что летом особенно важно защищать кожу от ультрафиолетовой агрессии. Ранее диетолог Нурия Дианова сообщила, что в жару следует отказаться от употребления тяжелого мяса. В это время рацион должны составлять фрукты, рыба, овощи и зелень, потому что такая пища намного легче, в ней много клетчатки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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