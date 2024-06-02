Косметолог объяснила, какой косметикой нельзя пользоваться жарким летом

Косметолог Анчикова: в жару следует отказаться от средств с маслами и кислотами

02 июня 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Косметика с маслами создает пленку, которая препятствует поступлению кислорода к коже, заявила Анчикова Фото: Размик Закарян © URA.RU Косметика, содержащая масла и кислоты, не рекомендована к использованию в жаркую погоду. Она может провоцировать появление прыщей и угрей. Об этом сообщила дерматовенеролог, приглашенный эксперт бренда d’Alba Екатерина Анчикова. «Они обладают комедогенным эффектом. Масло, взаимодействуя с кожным салом и большим количеством пота, меняет качество поверхности кожи. Уплотняется содержимое пор и кожное сало иногда не может самостоятельно выйти на поверхность», — передает « Газета.Ru» слова Анчиковой. Она добавила, что все перечисленное может провоцировать появление угрей, воспалений и прыщей. По словам косметолога, питательные кремы создают пленку, блокирующую доступ кислорода к коже. Это может привести к расширению поверхностных капилляров и появлению купероза и сосудистой сетки. Екатерина Анчикова также предостерегла от использования средств с ретинолом и кислотами в утреннее и дневное время, а также от агрессивных пилингов и скрабирования. Они могут уменьшать кожный иммунитет и провоцировать появление дерматитов и микроожогов. Эксперт подчеркнула, что летом особенно важно защищать кожу от ультрафиолетовой агрессии. Ранее диетолог Нурия Дианова сообщила, что в жару следует отказаться от употребления тяжелого мяса. В это время рацион должны составлять фрукты, рыба, овощи и зелень, потому что такая пища намного легче, в ней много клетчатки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Косметика, содержащая масла и кислоты, не рекомендована к использованию в жаркую погоду. Она может провоцировать появление прыщей и угрей. Об этом сообщила дерматовенеролог, приглашенный эксперт бренда d’Alba Екатерина Анчикова. «Они обладают комедогенным эффектом. Масло, взаимодействуя с кожным салом и большим количеством пота, меняет качество поверхности кожи. Уплотняется содержимое пор и кожное сало иногда не может самостоятельно выйти на поверхность», — передает «Газета.Ru» слова Анчиковой. Она добавила, что все перечисленное может провоцировать появление угрей, воспалений и прыщей. По словам косметолога, питательные кремы создают пленку, блокирующую доступ кислорода к коже. Это может привести к расширению поверхностных капилляров и появлению купероза и сосудистой сетки. Екатерина Анчикова также предостерегла от использования средств с ретинолом и кислотами в утреннее и дневное время, а также от агрессивных пилингов и скрабирования. Они могут уменьшать кожный иммунитет и провоцировать появление дерматитов и микроожогов. Эксперт подчеркнула, что летом особенно важно защищать кожу от ультрафиолетовой агрессии. Ранее диетолог Нурия Дианова сообщила, что в жару следует отказаться от употребления тяжелого мяса. В это время рацион должны составлять фрукты, рыба, овощи и зелень, потому что такая пища намного легче, в ней много клетчатки.