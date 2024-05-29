Диетолог рассказала, какие продукты надо употреблять в жару

Диетолог Дианова: в жару стоит отказаться от тяжелого мяса в пользу овощей
© Служба новостей «URA.RU»
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В жару стоит есть овощи, зелень, фрукты и рыбу, заявила диетолог
В жару стоит есть овощи, зелень, фрукты и рыбу, заявила диетолог Фото:

В жаркую погоду стоит отказаться от тяжелого мяса. В рационе должны преобладать овощи, зелень, фрукты и рыба. Об этом сообщила диетолог Нурия Дианова.

«Такая пища значительно легче. В ней больше всего воды и клетчатки. Только надо не просто одни овощи есть, потому что будет быстро возникать чувство голода, но и добавлять растительные белки. Например, хумус», — заявила Дианова «Ридусу». По словам диетолога, стоит есть больше рыбы, так как она легче усваивается организмом, нежели свинина, баранина или говядина.

Ранее МЧС России предупредила жителей Москвы об аномально жаркой погоде с 29 по 31 мая. Температура воздуха может достигнуть отметки в 30 градусов. 

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В жаркую погоду стоит отказаться от тяжелого мяса. В рационе должны преобладать овощи, зелень, фрукты и рыба. Об этом сообщила диетолог Нурия Дианова. «Такая пища значительно легче. В ней больше всего воды и клетчатки. Только надо не просто одни овощи есть, потому что будет быстро возникать чувство голода, но и добавлять растительные белки. Например, хумус», — заявила Дианова «Ридусу». По словам диетолога, стоит есть больше рыбы, так как она легче усваивается организмом, нежели свинина, баранина или говядина. Ранее МЧС России предупредила жителей Москвы об аномально жаркой погоде с 29 по 31 мая. Температура воздуха может достигнуть отметки в 30 градусов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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