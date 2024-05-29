Диетолог рассказала, какие продукты надо употреблять в жару

В жаркую погоду стоит отказаться от тяжелого мяса. В рационе должны преобладать овощи, зелень, фрукты и рыба. Об этом сообщила диетолог Нурия Дианова.
«Такая пища значительно легче. В ней больше всего воды и клетчатки. Только надо не просто одни овощи есть, потому что будет быстро возникать чувство голода, но и добавлять растительные белки. Например, хумус», — заявила Дианова «Ридусу». По словам диетолога, стоит есть больше рыбы, так как она легче усваивается организмом, нежели свинина, баранина или говядина.
Ранее МЧС России предупредила жителей Москвы об аномально жаркой погоде с 29 по 31 мая. Температура воздуха может достигнуть отметки в 30 градусов.
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